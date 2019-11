Na Letné se sešlo 200 tisíc lidí. Požadují odchod Babiše do konce roku

Demonstrace začala krátce po 14:00. Babiš má podle pořadatelů protestu do 31. prosince odstoupit, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu. Jinak Milion chvilek v lednu svolá nové protesty, uvedl na demonstraci mluvčí spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Premiér dříve uvedl, že neuvažuje o tom, že by mu vyhověl, důvody demonstrace nechápe.

Podle odhadů policie je na Letenské pláni v současné chvíli více než 200 000 účastníků a další stále přicházejí. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 16, 2019

Před zahájením demonstrace organizátoři pouštěli zvukové záznamy a videozáznamy ze sametové revoluce, jejíž odkaz chce demonstrace připomenout, a to včetně hlasu tehdejšího disidenta a budoucího prezidenta Václava Havla. Shromáždění zahájili organizátoři českou hymnou. Znělo také skandování „Už jsme tady“ známé z doby před třiceti lety.

Místo setkání demonstrantů lemují české i evropské vlajky, další visí z oken přilehlých domů. Řada lidí přišla s transparenty s názvy měst, odkud přijeli. V rukou protestujících nechybějí transparenty vyzývající k odchodu premiéra i prezidenta Miloše Zemana.

Na pláni parkují i traktory sedláků, kteří se k protestu připojili. V davu jsou podle předchozích avíz i někteří politici, průvodem o zhruba sto hlavách přišli sympatizanti TOP 09 v čele s místopředsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou.