Babiš trvá na vládní čtvrti v Letňanech. Místo nemocnice nabízí vybudování traumacentra

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu uvedla, že z administrativních budov, které stát využívá, je jich v Praze 16 procent. „Ale podíl na výdajích z nájmu se pohybuje kolem 57 procent a na údržbu připadá 46 procent. Pokud chceme začít šetřit v oblasti umístění zaměstnanců, tak musíme začít tady v Praze,“ uvedla.

Plán vlády na vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné metra C se loni na podzim setkal s odporem radnice. Podle Hřiba není vhodné budovat úřednické ghetto. Magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat. „Já s primátorem dál jednám. Jeho představy jsou, že by stát zafinancoval vnější okruh (Prahy), to se děje. On by chtěl i vnitřní okruh za 50 až 60 miliard, my nabídli, že by se to udělalo PPP projektem,“ uvedl dnes Babiš.

Praha také požaduje, aby stát investoval do stavby nové nemocnice, která by nahradila zastaralý pavilonový koncept Nemocnice Na Bulovce. „Já jsem to konzultoval s ministrem (zdravotnictví Adamem) Vojtěchem (za ANO). Jeho odborníci se domnívají, že potřebujeme v Praze traumacentrum,“ konstatoval premiér.

Traumacentrum je část nemocnice zaměřená na neodkladnou péči o pacienty s vážnými úrazy, kde je potřeba multioborová léčba. V Praze jsou tři. V Ústřední vojenské nemocnici slouží pro Prahu 1, Prahu 6 a okresy Kladno a Rakovník. Ve Fakultní nemocnici Motol pro západ Prahy a okresy Benešov, Beroun a Příbram. Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pro východní část města a okresy Kolín a Kutná Hora.

„Pan premiér mi sdělil, že Praha nedostane od státu vůbec nic, a s tímto jsme se rozešli. Myslím, že Praha využije teď Letňany spíše k řešení krize dostupnosti bydlení,“ řekl Hřib. „S ohledem na to, že pan premiér konstatoval, že to je z jeho pohledu poslední schůzka k tomuto tématu, tak myslím, že je to jednání skutečně uzavřené. Mám za to, že to není úplně dobrý přístup k Praze, která má na svědomí 25 procent hrubého domácího produktu. To, že Praha chce jenom totéž, co dostává od státu Brno, není nějak přemrštěné,“ doplnil primátor.

Stát si chrání pozemky v Letňanech. Část z nich bude kvůli vládní čtvrti v rezervách

Jeden z pozemků v Leňanech, který chtěl premiér Andrej Babiš získat od Prahy a postavit na něm kanceláře pro státní úředníky ( Zdroj: čtk, Autor: čtk )

Administrativní komplex v Letňanech by měl podle Babiše a ÚZSVM znamenat úsporu za nájemné i provozní náklady. Umožnil by také koncentrovat na jednom místě více ministerstev a sjednotit umístění resortů, která už dnes sídlí na více adresách.

Letňany považují Babiš a úřad za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10 tisíc zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C. Ve špičce je pravidelně vytíženo jen jedním směrem, po vystavění komplexu by bylo ráno využité i směrem z centra a odpoledne opačným směrem. Babiš se v Letňanech podivoval nad tím, že na místo vede metro „do pole“.

