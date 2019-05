Babiš: Do rozvojového fondu by banky mohly dát na začátku asi šest miliard korun

„Založíme pracovní skupinu, kde by se řešily detaily, že kdyby byl založen, že by počáteční vklad byl kolem šesti miliard korun,“ uvedl dnes Babiš. Dodal, že by šlo o peníze, které by banky poskytly až po odvedení daně a plateb do Fondu pojištění vkladů a do Fondu pro řešení krizí.

Zakladateli fondu by měly být podle Babiše čtyři největší banky, tedy ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna a UniCredit Bank. „A my bychom následně se ten fond snažili propagovat a zvát další. A mohli bychom tím i řešit Národní investiční plán. Je to na počátku,“ uvedl Babiš.

Premiér dnes znovu odmítl návrh koaliční ČSSD na zavedení bankovní sektorové daně. Ta by podle něj v důsledku poškodila všechny občany, protože banky by náklady přenesly do ceny svých produktů. Jako příklad uvedl vývoj v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. ČSSD již dříve naopak vznik fondu odmítla jako nesystémový návrh.

