„Francie stojí v čele těch, kteří podporují terorismus. Její ruce od prvních dnů polévá krev a my si nemyslíme, že tento postoj zásadním způsobem změnila. Ti, kdo straní terorismu, nemají právo mluvit o míru,“ řekl Asad po pondělním setkání s ruskou delegací.

Francie minulý pátek obvinila syrskou vládu, že se nesnaží dospět k mírové dohodě a že v oblasti východní Ghúty u Damašku, kde je v obležení asi 400.000 lidí, páchá válečné zločiny.

Francie je členem mezinárodní koalice, která v Sýrii bojuje proti Islámskému státu (IS). Macron dnes řekl, že Asadovy výroky jsou „nepřijatelné“, protože Francie svůj postoj k IS od počátku nezměnila. Podle něj je IS schopna porazit jedině mezinárodní koalice. „Nemyslím si, že lze vybudovat trvalý mír a politické řešení bez Sýrie a bez Syřanů,“ řekl Macron s tím, že zároveň nevěří, že jediným zástupcem Sýrie je Asad.

Měly porazit teroristy. Teď české zbraně proti sobě možná namíří Iráčané s Kurdy

Minulý čtvrtek v Ženevě skončilo opět neúspěchem další kolo rozhovorů o politickém řešení syrské krize. Pořádala je OSN a její zmocněnec pro Sýrii Staffan de Mistura na závěr jednání řekl, že syrská vládní delegace neměla zájem jednat o politických otázkách, ale chtěla řešit výhradně terorismus. Macron v pondělí řekl, že Francie bude usilovat o mírové rozhovory, v nichž budou zastoupeni všichni účastníci syrského konfliktu včetně Asada.

Ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian prohlásil, že „dokud je Asad závislý na Rusku a na Íránu, nemůže zaujímat politické postoje“. Navíc to byl podle ministra právě Asad, kdo jako první nechal z věznic propustit příslušníky teroristické organizace Islámský stát. Le Drian upozornil, že Francie byla od začátku v koalici, která proti IS bojuje a která se podílela na jeho porážce.

