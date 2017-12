Porazili jsme Islámský stát na území Iráku, oznámil Bagdád

Boje proti IS trvaly tři roky. „Naše síly mají pod kontrolou celou hranici se Sýrií. Ohlašuji konec války“ proti Islámskému státu, řekl Abádí.

Armáda potvrdila, že celý Irák je svobodný a armáda má pod kontrolou celou hranici se Sýrií.

Vojsko vytlačilo IS z Mosulu v červenci a pak postupovalo dále na západ, kam prchaly zbytky oddílů IS. Ofenzíva proti nim v této pouštní oblasti začala 23. listopadu. Zúčastnily se jí také šíitské milice, jež se podílejí na boji proti radikálům. Abádí už tehdy řekl, že IS lze považovat za poražený, ale že konečnou porážku oznámí, až skončí operace v pohraničí.

IS začal obsazovat sever Iráku a sousední Sýrie v roce 2014, jeho vůdce abú Bakr Bagdádí v červnu 2014 ohlásil z mosulské mešity založení chalífátu. V září toho roku slíbil tehdejší americký prezident Barack Obama, že IS bude s pomocí „široké mezinárodní koalice“ poražen. IS se podařilo obsadit téměř polovinu iráckého území.

Irácká armáda začala roku 2015 osvobozovat sunnitská města severně od Bagdádu a do bojů se zapojily také kurdské jednotky.

Boje proti IS jsou intenzivní také v Sýrii. Ruská armáda jako spojenec syrské ve čtvrtek oznámila, že svůj úkol, jímž byla porážka IS v Sýrii, splnila.

Předpokládá se, že někteří bojovníci této skupiny se rozprchli po Sýrii a další utekli přes tureckou hranici. Panují obavy, že členové IS budou chtít útočit v jiných zemích. Britský ministr obrany Gavin Williamson například řekl, že by Britové, kteří se připojili k IS v Iráku a Sýrii, měli být nalezni a zabiti. K teroristickým skupinám v Iráku a Sýrii se podle odhadů britských úřadů připojilo asi 800 lidí s britským pasem. Zhruba 130 z nich v bojích padlo, čtyři stovky se vrátily do vlasti. Asi 270 jich tak stále zůstává na Blízkém východě.

Mluvčí mezinárodní koalice vedené Spojenými státy 5. prosince řekl, že v Iráku a Sýrii zůstává skoro 3000 bojovníků IS a že stále představují hrozbu.

