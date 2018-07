ANO se podle průzkumu drží v čele preferencí. Oslabila ČSSD i Piráti

ANO by získalo o dva procentní body více než v květnu, podle CVVM to ale není statisticky významný nárůst. Stejnou měrou se naopak snížil v době dojednávání společné vlády s ANO zisk ČSSD, která by v červnu získala podobně jako v dubnu či březnu 11 procent hlasů. Sociální demokraté se ale podle CVVM těší stabilní podpoře a květnových 13 procent „lze považovat spíše za výkyv“.

Na druhé místo se tak vrátila ODS se 14 procenty, což je o jeden procentní bod více než v květnu. Čtvrtí by beze změny skončili komunisté s 10,5 procenta. Piráti se podle modelu propadli na deset procent, což je o jeden procentní bod méně než v květnu. Jejich podpora ale podle CVVM stabilně mírně klesá už od počátku roku.

Podobně SPD spadla z květnových 7,5 procenta na červnových 6,5 procenta, což je pro něj stejný výsledek jako v únoru a březnu. Lidovci si naopak o půl procentního bodu polepšili na šest procent. STAN a TOP 09 by v červnu shodně získaly 4,5 procenta, pro TOP 09 to ale znamenalo meziměsíční zlepšení o 1,5 procentního bodu. „Uskupení KDU-ČSL, STAN a TOP 09 mají srovnatelnou podporu a vzhledem k rozpětí intervalů spolehlivosti nelze s určitostí říci, zda by se STAN a TOP 09 na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dostaly či nedostaly,“ uvedlo CVVM.

K volbám v červnu by se podle dosavadní šetření dostavilo 62 procent lidí, deklarovaná účast je srovnatelná s reálnou účastní ve sněmovních volbách loni v říjnu (60,8 procenta).

