ANO prý nabízí sociálním demokratům pět křesel. Vnitro má vést nestraník

Sociální demokraté nabídku k obnovení jednání o koaliční menšinové vládě, kterou dostali od premiéra v demisi Andreje Babiše v pondělí večer, nekomentovali ihned po jednání ani dnes. Chtějí ji nejprve projednat ve vedení strany v pátek a čekají i na výsledek jednání předsedy Jana Hamáčka s prezidentem Milošem Zemanem, které je naplánováno na čtvrtek.

Podle serveru Echo24 nabízí ANO sociálním demokratům pět vládních postů. „Je to hezká spekulace, ale není to pravda,“ řekl Faltýnek o údajném návrhu. O tom, jak konkrétně nabídka zněla, mluvit nechtěl. „My jsme se dohodli s kolegy, že prostřednictvím médií nebudeme dávat žádné vzkazy svým partnerům a že to zatím komentovat nebudeme,“ řekl.

„Informace máme, ale jsme dohodnuti na mlčení s ANO, abychom vůči veřejnosti vyslali zcela jasně předvídatelný signál a zabránili spekulacím,“ uvedla na tiskové konferenci místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová. Hamáček podle ní na dnešním jednání poslanců sociální demokracie nebyl. Podle programu Sněmovny dnes odlétá do Rumunska na dvoudenní návštěvu.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš očekává, že ANO a sociální demokraté zveřejní návrh dohody o společné vládě, pro kterou počítá ANO s tichou podporou komunistů, do pátku. Na tiskové konferenci připomenul, že KSČM čeká v sobotu sjezd, na kterém má obhajující předseda Vojtěch Filip informovat delegáty o výsledcích vyjednávání. Trojstranná jednání, jak o nich komunisté v posledních týdnech mluví, očekává Dolejš nejdříve až v příštím týdnu.

Dolejš uvedl, že pokud nechtějí podmínky spolupráce zveřejnit ANO a ČSSD, KSČM nebude vynášet neúplné informace. Připomenul, že komunisté mají problém s některými ministry a s nekonzistentními postoji Babiše ke spojeneckému náletu v Sýrii.

Představitelé hnutí SPD dnes opět označili návrat ANO k jednání s ČSSD za politický kotrmelec. Podle nich změna postoje vládního hnutí může ovlivnit i to, jak by se SPD postavila k případné podpoře vlády, o níž už dříve s ANO jednala. „Všechno má své hranice a my zvažujeme, jak se k celé věci postavíme, pokud se ANO nedohodne s ČSSD,“ řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Předseda ANO podle něj svým jednáním ukazuje, jak pevné jsou jeho postoje. Podle Fialy je SPD ale nadále připravena jednat o prosazení svých programových priorit.

