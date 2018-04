ANO bude spěchat, říká Babiš. Dohodu s ČSSD chce do konce příštího týdne

„Budeme určitě, aspoň z naší strany, spěchat. Potřebujeme mít do příštího pátku nějakou jasnou předběžnou dohodu. Máme zájem, aby co nejdřív vznikla nějaká jasná dohoda o příští vládě,“ řekl Babiš. Vyjednavači ANO a ČSSD se znovu sejdou v pondělí, sociální demokraté dávali už předem najevo, že počkají na nabídku ANO a teprve poté se rozhodnou, zda budou v rozhovorech pokračovat. V pátek bude jednat předsednictvo ČSSD, které by se mělo záležitostí také zabývat.

Babiš uvedl, že ANO už při předchozích jednáních nabídlo ČSSD ministerstva práce a zahraničí. Neupřesnil, zda by sociálním demokratům přepustil ministerstvo vnitra nebo byl ochoten jednat o společném nestranickém kandidátovi pro vedení tohoto resortu. Na obsazení ministerstva vnitra přitom zkrachovala předchozí jednání mezi ANO a ČSSD. Sociální demokraté ho požadovali jako garanci toho, že bude zachováno nezávislé vyšetřování případu financování farmy Čapí hnízdo, kvůli němuž Babiš čelí trestnímu stíhání. ANO s tím nesouhlasilo.

Zeman po neúspěchu předchozích rozhovorů mezi ANO a ČSSD doporučoval Babišovi, aby se obrátil na SPD a KSČM. Výbor hnutí ANO to ale odmítl. Podle Babiše někteří poslanci řekli, že mají s podporou od SPD zásadní problém, tuto informaci nyní tlumočil Zemanovi. Prezident podle něj vzal novou situaci na vědomí a uvedl, že zodpovědnost za vyjednávání o vládě nese Babiš, který je jednáním o sestavení kabinetu pověřen.

Vláda bude do konce června, je si jistý Zeman

Prezident Miloš Zeman si je jistý, že se napodruhé podaří sestavit vládu do konce června. Podle něj jsou už jen dvě možnosti vládního uspořádání: menšinová koalice ANO a ČSSD podporovaná KSČM, nebo jednobarevná vláda hnutí ANO, kterou by podpořily KSČM a SPD. Zeman to řekl v rozhlasové stanici Frekvence 1.

