Náhrada za Krnáčovou? Babiše odmítl šéf středoevropské Pepsi

Poté, co se šéf ANO Andrej Babiš rozhodl, že Adriana Krnáčová už nebude znovu v podzimních volbách kandidovat za hnutí na post pražské primátorky, začal v minulých týdnech hledat nového lídra. Postupně ho odmítlo několik možných uchazečů včetně ministra zahraničí Martina Stropnického, ministra spravedlnosti Roberta Pelikána či vedoucí partnerky Ernst &Young Magdaleny Souček.

Naposledy mu dal košem i šéf středoevropské Pepsi Josef Neumann, kterého se podle informací týdeníku Euro ze zastupitelského klubu ANO snažil Babiš ke kandidatuře přemluvit v posledních dvou týdnech.

„Nikam nekandiduji a nikde přihlášen nejsem. To je vše, co vám k tomu teď můžu říct,” řekl Josef Neumann na dotaz týdeníku Euro k tomu, zda získal jednu z nominací na lídra ANO, které se uzavřely včera. Když s ním týdeník Euro hovořil před týdnem, Neumann ještě nebyl úplně rozhodnutý a možnost kandidatury zcela nevylučoval.

„Babiš s ním jednal několikrát. Bohužel to nevyšlo,” řekl týdeníku Euro člen zastupitelského klubu hnutí ANO. Neumann přesto ze středoevropské Pepsi nejspíše odejde, dostal nabídku na působení přímo v americké centrále firmy. Českou, slovenskou a maďarskou pobočku Pepsi letos ovládly Karlovarské minerální vody.

Nejpravděpodobnějším kandidátem na lídra ANO v Praze je teď poslanec Patrik Nacher, o němž jako o možné jedničce hnutí týdeník Euro informoval už v polovině března. Po odmítnutí Neumanna se Nacher znovu vrací do hry. Sám tuto možnost nevyloučil a dokonce je přihlášen do primárek. V čele kandidátky by se podle informací týdeníku Euro měl objevit také současný radní Karel Grabein Procházka.

Přestože Krnáčová doteď nepřipustila, že by se snahy o obhajobu primátorského postu vzdala, podle informací týdeníku Euro už je se svým koncem v pražské politice smířena. Podle zdrojů z vedení hnutí ANO měla projevit zájem o působení v diplomacii. Ve hře je ambasáda ve Vídni nebo v Berlíně. Krnáčová sama tyto spekulace odmítá.

Hledání kandidáta na pražského primátora je pro Babiše opět problematické. Před čtyřmi lety se lídra podařilo najít také až na několikátý pokus. Nejdříve z pozice jedničky odstoupil bývalý primátor a architekt Jan Kasl, poté i podnikatelka Martina Schopperová. Nakonec se vedení kandidátky ANO ujala Adriana Krnáčová.

