Americký ministr Pompeo: Na tankery útočil Írán, chce vyvolat napětí

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo z dnešního útoku na dvě obchodní lodě v Ománském zálivu obvinil Írán. Podle něj jde o součást snahy vyvolat další napětí. Íránským cílem je podle ministra narušit dopravu ropy Hormuzským průlivem. Pompeo prohlásil, že USA ke svému závěru došly na základě informací tajné služby, typu použitých zbraní a stylu útoku. Ministr ale také sdělil, že Washington si stále přeje, aby se Teherán vrátil k jednacímu stolu.

Výbuchy se dnes ráno ozvaly na norském a japonském tankeru. Bylo z nich evakuováno všech 44 námořníkům, norská loď dlouho hořela. O tématu svobodné námořní plavby civilních lodí má dnes jednat za zavřenými dveřmi Rada bezpečnosti OSN.

Pompeo řekl, že USA budou bránit své vojáky a zájmy v oblasti, avšak americké plány neupřesnil a neumožnil novinářům klást otázky.

Dnešní incident u Hormuzského průlivu vyvolal celosvětové obavy o bezpečnost v oblasti strategicky významné ropné trasy.

Britské námořnictvo doporučilo civilním lodím, aby Ománským zálivem pluly s nejvyšší opatrností. Okolnosti dnešních událostí jsou podle britského úřadu pro námořní obchod „nejasné a vyšetřují se“.

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we!