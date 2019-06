Tankery v Ománském zálivu se zřejmě staly terčem útoku, ceny ropy prudce vzrostly

Americké námořnictvo později podle západních tiskových agentur oznámilo, že má v oblasti svá plavidla, která poskytují asistenci dvěma lodím, jež vyslaly nouzový signál.

Britská organizace pro bezpečnost v námořní dopravě United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) uvedla, že se incident vyšetřuje. Zástupce britského námořnictva v Bahrajnu uvedl, že si je záležitosti vědom, ale odmítl uvést bližší podrobnosti. UKMTO spadá pod britské námořnictvo.

Organizace Dryad Global předběžně identifikovala plavidlo, které se zřejmě stalo terčem útoku jako tanker MT Front Altair. Loď, která pluje pod vlajkou Marshallových ostrovů, podle tohoto zdroje stále hoří.

Na webových stránkách íránské státní televize se s odvoláním na satelitní snímky proíránského libanonského kanálu Al-Majádín píše, že se terčem útoku staly dva ropné tankery v Ománském zálivu. Zpráva ale podle agentury AP nebyla podložena žádnými důkazy.

Úřady ve Spojených arabských emirátech, incident zatím odmítly komentovat. Podle britské organizace se stal asi 45 kilometrů od íránského pobřeží.

