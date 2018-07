Jutu neprodám, hlásí Hlavatý. Už ale řeší, komu ji předá

K životnímu bilancování se ale nechystá, raději hledí vpřed. Největší výzvou je pro něj nyní najít svého nástupce v čele společnosti s ročním obratem několika miliard korun. „To víte, že mi to dělá starosti. Předání Juty mému nástupci je to nejtěžší, co mě čeká. Nikoho konkrétního zatím nemám, ale zaobírám se třemi jmény ze svého okolí,“ řekl. Možnost prodeje Juty zamítl. „Dostal jsem celou řádu nabídek, ale rozhodl jsem se, že Jutu neprodám. Je to můj velký sen. Do třech let bych chtěl mít jasno, kdo kormidlo převezme,“ řekl Hlavatý.

Do povědomí veřejnosti se nedávno dostal i svým angažmá v politice. Loni v říjnu přišel o mandát v Senátu poté, co se jako nestraník na kandidátce hnutí ANO dostal do Sněmovny díky přednostním hlasům. Hlavatý ale uvedl, že nebyl s uvedeným ústavním principem (ztrátou senátního mandátu při zvolení poslancem) obeznámen a navzdory své účasti na kandidátce do Sněmovny se nechtěl stát poslancem. Následně oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu, poslaneckého mandátu se vzdal, ale znovuzvolení do horní komory se mu nepodařilo. „Nikdy nebudu litovat, že jsem do politiky vstoupil. Když člověk cítí, že může být prospěšný a má tu možnost, měl by toho využít,“ řekl. Návrat do politiky kategoricky neodmítl. „Když jsem byl senátorem, měl jsem od lidí skvělou odezvu. Bezvýznamná nebyla ani podpora, kterou jsem získal v prohraných volbách. Není to pro mě uzavřená kapitola,“ řekl.

Náplast na konec v politice: Hlavatý vydělal půl miliardy

Za vrcholy svého profesního života považuje ocenění Podnikatel roku získané v roce 2013 a vyznamenání za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana v roce 2015. „Tato ocenění bych nezískal nebýt mých zaměstnanců a spolupracovníků. Za to, co jsem ve svém profesním životě dokázal, vděčím právě jim. Z toho také plyne pocit zodpovědnosti vůči nim,“ řekl. Za úspěch považuje i to, že se společnosti stále daří. „I přes přibývání konkurence a tvrdší podnikatelské prostředí se nám podařilo udržet textilní výrobu ve slušném objemu,“ dodal.

Vystudoval strojní inženýrství. Do Juty nastoupil nejprve jako dělník, postupně se stal technologem a vedoucím prodeje. V roce 1989 byl jmenován generálním ředitelem. Po privatizaci, kdy Jutu ovládly investiční fondy, založil v roce 1998 společnost Jutaplast, která koupila 78 procent akcií firmy. Později vyplatil společníky a ostatní akcionáře a v roce 2005 se stal jediným majitelem.

Pod jeho vedením se z Juty stala největší textilka v České republice, její tržby dosáhly v roce 2017 7,5 miliardy korun, tedy stejně jako o rok dříve. Výrobky nacházejí uplatnění především ve stavebnictví a zemědělství. Dalším pilířem výroby jsou obalové materiály a umělý trávník. Skupinu tvoří 14 továren a 2300 zaměstnanců.

Čtěte také: