Náplast na konec v politice: Hlavatý vydělal půl miliardy

Výrobci textilií pro stavebnictví a zemědělství nebo umělé trávníky, v roce 2017 znovu stouply příjmy. „V loňském roce jsme zvýšili tržby o 100 milionů korun na 7,54 miliardy korun. Takto vysoké tržby nikdy Juta neměla. Zisk před zdaněním dosáhl 500 milionů korun,“ řekl webu Euro.cz stoprocentní majitel Juty Jiří Hlavatý. V roce 2016 činil zisk před zdaněním 623 milionů.

Zisk v roce 2017 mohl být vyšší, kdyby textilka výrazně nezvyšovala mzdy pro management, a především pro zaměstnance ve výrobě. „V řadě případů šlo o měsíční nárůst až pět tisíc korun,“ dodává Hlavatý. Firma si zvyšováním mezd zajišťuje to, aby pracovníci nezačali odcházet a mohla nabírat nové. Celkově Jutě náklady na mzdy stouply o 135 milionů korun. Průměrný výdělek se zvedl na 29 tisíc korun.

Hospodaření v loňském roce poznamenalo také další oslabování libry vůči koruně, které Jutu připravilo o dalších 40 milionů korun a zabrzdilo i další plánovaný rozvoj obchodu s Velkou Británií. Juta na ostrovy vyváží hlavně membrány a fólie do střešních a fasádních systémů a přírodní tepelnou izolaci ze lnu. Kromě toho vyváží do dalších 64 států.

Veškerý zisk hodlá Hlavatý reinvestovat. „Řekl jsem ředitelům všech svých výrobních závodů, že musí všechny peníze utratit. Musí je investovat,“ říká. Letos by měly investice dosáhnout 600 milionů korun. Juta bude modernizovat výrobu a sklady a nakupovat technologie. Mzdy budou letos růst o čtyři procenta. Firma však nechce mzdy navyšovat jen na úrok zisku, ale zvyšovat produktivitu.

Juta vyváží víc než 80 procent produkce. Společnost má 14 výrobních závodů a zaměstnává přes 2000 pracovníků.

Jiří Hlavatý kandidoval loni v parlamentních volbách z osmnáctého místa na královéhradecké kandidátce ANO. Voliči ho však skoro pěti tisící preferenčními hlasy posunuli do Sněmovny. Zvolením do parlamentu zanikl jeho senátorský mandát. Kvůli pracovnímu vytížení Hlavatý do Sněmovny nechtěl, usiloval proto v lednu znovu o senátorské křeslo. Prohrál však souboj se starostou Vrchlabí Janem Sobotkou.

Čtěte také: