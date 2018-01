Bez mzdy, ale s nárokem na akcie. Musk si v Tesle může přijít na desítky miliard dolarů

Americký podnikatel Elon Musk by měl zůstat v čele společnosti Tesla dalších deset let. Po tuto dobu nebude dostávat stálou mzdu, bude ale mít nárok na odměny v akciích v případě splnění stanovených cílů. Vyplývá to z Muskovy nové smlouvy, kterou ještě musejí schválit akcionáři. Pokud Musk splní všechny požadavky, dosáhne celková hodnota jeho odměn 78 miliard dolarů (1,6 bilionu korun).