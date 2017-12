Šéf investičního fondu Kynikos Associates Jim Chanos tvrdí, že burzovní titul Tesla je oblíbeným cílem spekulantů sázejících na pokles akcií (tzv. short pozice).

Podle něj nyní akcie automobilky Elona Muska míří do „cihlové zdi“, od které je možný pouze sestupný směr. Tesla je příkladem současného nadhodnoceného býčího amerického akciového trhu. Akcie Tesly si meziročně připsaly 70 procent procent hodnoty, pro srovnání akcie General Motors přidaly 15 procent, Toyota Motor jen 3 procenta.

Vývoj akcií firmy Tesla za posledních 5 let

Investor mluví už přes rok o tom, že spekuluje na pokles akcií automobilky, která se proslavila sázkou na plně elektrický osobní automobil. Chanos se zviditelnil před pádem energetického koncernu Enron, když spekuloval na pokles ceny jeho akcií. V roce 2002 společnost vyhlásila bankrot, akcie spadly z hodnoty 90 dolarů na 50 centů. Před podobným scénářem varuje i u Tesly.

Pád firmy Enron Enron Corporation byla americká energetická společnost se sídlem v texaském Houstonu. Před vyhlášením bankrotu v lednu 2002 zaměstnávala přes 22 tisíc zaměstnanců a byla jednou z vedoucích světových společností podnikajících v oblasti dodávek elektřiny, zemního plynu a komunikací. Od 90. let její akcie zaznamenávaly stabilní, neustálý růst a Enron byl vzorem moderní silné společnosti. Z původních 10 miliard dolarů dosáhla její aktiva v roce 2000 hodnoty 111 miliard dolarů. Časopis Fortune ji šestkrát za sebou jmenoval „nejinovativnější společností Ameriky“. Ke konci roku 2001 se v účetnictví společnosti našla zásadní pochybení. 25. ledna 2002 společnost oznámila bankrot, zaměstnanci byli propuštěni. Hodnota akcií, do kterých investovaly tisíce lidí, spadla z 90 dolarů na 50 centů. Enron se stal symbolem podvodného podnikání a předmětem soudních žalob ze strany desítek poškozených.

Zdroj: wiki

V televizi Bloomberg pro tuto hypotézu uvedl několik argumentů. Stáhnout do insolvence Teslu může kromě jiného loňské spojení s firmou Solar City. Firma nabízí solární domácí elektrárny. Odkup vyšel společnost Tesla na 2,6 miliardy dolarů (56,4 miliardy korun).

Chanos hovoří také o tom, že řada vysokých manažerů Teslu v posledních měsících opustila, což mu připomíná právě situaci firmy Enron před jejím pádem. Předpokládá, že v dalších letech firmu opustí i Elon Musk a bude se věnovat výhradně projektu Space X, který je velmi časově náročný.

Tesla byla sice první, která představila plně elektrické luxusní osobní auto, ale nyní je na trhu mnohem více značek, které chtějí v tomto segmentu zabodovat. Například Porsche nebo BMW. „Výhoda Tesly v tomto ohledu zmizí,“ tvrdí investor. „Celý automobilový průmysl nyní přichází s konkurenčními vozy,“ dodal s tím, že před několika lety Tesla bojovala „pouze“ s hybridní Toyotou Prius. Tesla začala dodávat Model S v roce 2012.

Tahač Semi se dobře prodává. Přitom jej nikdo v akci neviděl:

Zaostává také ve vývoji autonomního řízení. Podle něj je lídrem v této technologii firma Waymo z konglomerátu firem Alphabet (dříve Google). Volkswagen i General Motors s modelem Chevrolet Bolt mají také dobré předpoklady být úspěšní. „Detroit a Německo utrácejí miliardy dolarů,“ upozornil na fakt, že Tesla není tak kapitálově silná, aby jim dlouhodobě mohla konkurovat.

Poradenská firma IHS Markit uvedla, že se na podzim zvýšil objem krátkých pozic u Tesly na 24 procent z volného objemu akcií.

Tesla má problémy se zvyšováním produkce Modelu 3. Prosincový cíl, že vyrobí týdně 5 tisíc vozů, musel být přeložen na březen. Podle odhadů agentury Bloomberg přichází firma Tesla každou minutou o 8 tisíc dolarů (174 tisíc korun), tedy o 480 tisíc dolarů každou hodinu. Tímto tempem by byla bez peněz na účtech příští rok 8. srpna. Analytik Kevin Tynan z Bloomberg Intelligence odhadl, že Tesla bude nejpozději do poloviny roku 2018 potřebovat nový kapitál ve výši 2 miliard dolarů (43,4 miliardy korun).

Že má Musk problémy s hotovostí, dokazuje i to, že žádá zákazníky, aby zaplatili za objednávky vozů, na které mohou čekat několik let. Například záloha na nový sporťák je ve výši 250 tisíc dolarů (5,4 milionu korun) pro prvních tisíc kusů, přitom nebude hotov dříve než za dva roky. Podobně to je i s elektrickým tahačem, na který Tesla vybírá zálohu ve výši 20 tisíc dolarů (434 tisíc korun). Bez dalších investic se ale rozšíření výroby Tesly neobejde, potvrzuje i Chanos.

