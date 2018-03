Za luxusem do Londýna. Nejvíce pětihvězdičkových hotelů má britská metropole

Na čele žebříčku, který vychází z dat internetové stránky Five Star Alliance (FSA), doplnily britskou metropoli Dubaj a New York. Do desítky se dostala čtyři města ze Spojených států. V Praze je podle FSA osmnáct pětihvězdičkových hotelů.

Trend stále atraktivnější turistické destinace potvrdila Dubaj. V roce 2016 v ní návštěvníci utratili dohromady 28,5 miliardy dolarů, nejvíce ze všech měst na světě. V průměru na denní útratu ale skončila až za australským Melbourne.

10 měst s největším počtem pětihvězdičkových hotelů:

Města s největším počtem pětihvězdičkových hotelů 1. Londýn 75 2. Dubaj 61 3. New York 59 4. Paříž 56 5. Miami 46 6. Los Angeles 39 7.-8 Bangkok 33 7.-8. Šanghaj 33 9.-10. Washington D.C. 32 9.-10. Řím 32

Zdroj: Five Star Alliance

Jeřáb, jeskyně i předělaný boeing. Unikátní hotely z celého světa

Dále čtěte: