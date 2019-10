Přáli jste si vždy spatřit na vlastní oči nekonečný Grand Canyon, newyorské mrakodrapy tyčící se do několikasetmetrové výšky nebo se projít po legendárním Hollywoodském chodníku slávy? Žádný problém, možností máte hned několik.

Jste-li skutečně odvážní, můžete se do Ameriky vydat takříkajíc na vlastní pěst. V případě, že se řadíte spíše mezi pohodlné cestovatele, pak s největší pravděpodobností využijete služeb některé z cestovních kanceláří, jež vám zajistí vše do posledního detailu. Pokud jste ale stále ještě studentem, který nikam moc nespěchá a touží Spojené státy americké nejen navštívit, ale zároveň i okusit, jak se na druhé straně Atlantiku pracuje, bude vás zajímat, jaké příležitosti se vám naskýtají v rámci programu Work & Travel. Zcela určitě jste totiž o něm od některého ze spolužáků již slyšeli.

Nárok mají pouze studenti

Abyste se mohli výše zmíněného programu zúčastnit, je potřeba splňovat několik základních kritérií. Základním předpokladem je věk. „WAŤákem“ se totiž smí stát pouze ten, komu je mezi 18 až 30 lety, je denním studentem vysoké nebo vyšší odborné školy a má úspěšně ukončen alespoň první semestr studia. Samozřejmostí pak je, aby takový člověk oplýval angličtinou na komunikativní úrovni.

na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

50TDI quatro 210kW Výbava:

Q7 27 829 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda 3 hatchback Hybrid Hybrid Manuální Manuální Motor:

2.0 Sky-G/90 kW Výbava:

G122 510 482 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC60 Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

D3 Výbava:

Momentum 984 777 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 998 516 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda 3 sedan Hybrid Hybrid Manuální Manuální Motor:

2.0 Skyactiv G/90 kW Výbava:

G122 510 482 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback N Line Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 T-GDI/103 kW Výbava:

N Line 519 990 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW 5 Touring Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

530d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 1 312 311 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Citigo-e iV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

61 kW Výbava:

Style 421 302 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI 88 kW Výbava:

Trikolor 4 730 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

M50d AT Sport Výbava:

First Class 2 722 028 Kč

s DPH Detail

Agentur specializujících se na tento program se na českém trhu nachází hned celá řada. Možnost vycestovat za velkou louži v rámci Work and Travel USA nabízí například ATEP, Czech-us či Alfa Agency.

Jejich zaměstnanci vám dokáží veškeré záležitosti s pobytem spojené zařídit do posledního detailu, ale stejně tak vám dají i příležitost, abyste si v případě svého zájmu některé věci „oběhali“ sami.

Je libo národní park, hory, nebo raději slunné pobřeží?

Míst, kde budete smět pracovat, je celá řada. Záležet bude především na vašich osobních preferencích. Agentury povětšinou nabízejí práci v nějakém zábavním či národním parku, vysoko v horách či plážových resortech. A pokud jde o konkrétní pracovní pozice, může se jednat například o plavčíka, barmana, recepční, ale i mnohé další.

Práci si nicméně můžete sjednat i zcela sami a agenturu využít pouze k tomu, aby vám zařídila vízum a další nezbytné dokumenty. Jaký postup zvolíte, je konec konců pouze a jen na vás.

Jakmile si některou z agentur vyberete, je potřeba, nejčastěji na jejích webových stránkách, vyplnit přihlášku. Následně vás bude kontaktovat její pracovník za účelem domluvení informační schůzky a vyřízení všeho potřebného. Nikde přitom není psáno, že musíte být sami. Ba naopak, řada agentur nabízí rovněž možnost vydat se do USA ve skupince hned několika kamarádů najednou.

Nic není zadarmo

Jakmile budete do programu přijati a podepíšete smlouvu, bude po vás agentura s největší pravděpodobností chtít uhradit první část poplatku. Ta se může orientačně pohybovat okolo 200 dolarů (zhruba 4 700 korun).

Posléze bude vaší povinností zaslat agentuře podklady pro to, aby vám mohla v USA sehnat práci. Počítejte proto s nutností vypracování vlastního strukturovaného životopisu a sepsání motivačního dopisu. Většina zaměstnavatelů se bude rovněž chtít s vámi coby uchazečem o práci osobně seznámit, a to prostřednictvím online pohovoru. Samozřejmě v angličtině.

V momentě, kdy si plácnete, sice máte již zčásti vyhráno, ještě je však potřeba absolvovat několik dalších administrativních procedur. Tou první bude nejspíš uhrazení zbylé částky. Její výše obvykle dosahuje několika set dolarů v závislosti na tom, co všechno jste si zařizovali po vlastní ose a co za vás zařídila agentura.

Na ambasádu musíte sami

Poté bude následovat návštěva ambasády za účelem získání platného víza (J-1), což by mělo trvat zhruba dva týdny. Nezbytnou součástí bude též vyřízení zdravotního pojištění. To bývá standardně v ceně programu. Pojištění po dobu, během níž budete po USA cestovat, si nicméně s největší pravděpodobností budete muset uhradit sami.

Jakmile budete mít všechny tyto věci vyřízené, zbývá snad už jen zakoupit samotné letenky. I za tímto účelem můžete využít služeb vybrané agentury. Alternativou pak je, že si je obstaráte prostřednictvím nějakého veřejně dostupného rezervačního systému. Poté už jen musíte nasednout na letadlo a vydat se vstříc nezapomenutelnému zážitku.

Do Ameriky až na pět měsíců

Celkově budete moci v rámci programu Work and Travel strávit v USA až pět měsíců. Posledních třicet dní pobytu přitom smíte k využít k cestování po vlastní ose. Pokud ovšem vaše pracovní smlouva bude pouze na období čtvrt roku, déle než čtyři měsíce v Americe pobýt nesmíte.

Absolvovat WAT se vyplatí, ale jinak, než si myslíte

Míříte-li za oceán s vidinou toho, že si zde vyděláte velké peníze, budete po absolvování programu nejspíše zklamáni. Většina nabízených pozic totiž patří spíše k těm finančně méně zajímavým.

Pokud zde budete pracovat například jako plavčík, bude vaše mzda začínat zhruba na 11 dolarech za hodinu (cca 260 korun). To je sice na první pohled stále o poznání víc, než kolik byste si teoreticky za stejnou práci mohli vydělat v Česku, je však potřeba neustále pamatovat na to, že i náklady na živobytí se v USA pohybují na zcela jiné úrovni než doma.

Rovněž je nutné zdůraznit, že ubytování i stravu si budete muset s největší pravděpodobností platit ze svého. Ubytování jako takové vám agentura zprostředkuje, ovšem zaplacení kauce a nájmu je většinou zcela na vás. A stejně tak je tomu rovněž v případě nejrůznějších poplatků na ambasádách. Kromě toho navíc budete muset disponovat i dostatečně vysokým kapesným, nejčastěji ve výši 500 – 1 000 dolarů (cca 12 až 24 tisíc korun).

Suma sumárum, ačkoliv si samotnou prací můžete v Americe během svého čtyřměsíčního pobytu vydělat i více než 200 tisíc korun, počáteční náklady vás mohou s přehledem vyjít až na polovinu této částky. A pokud míříte za velkou louži s tím, že chcete z USA vidět co možná nejvíc, dost možná během oněch 30 dnů určených k cestování utratíte i značnou část toho, co by vám ve výsledku zbylo.

Navzdory výše zmíněnému se ovšem absolvování programu Work and Travel zcela určitě vyplatí. Z finančního hlediska to bude velice nákladné, a může se stát, že nakonec skončíte takříkajíc na nule. Ovšem zkušenosti, které díky tomu získáte, budou jistě k nezaplacení. A kdo ví, třeba vám jednoho dne pomohou i k sehnání dobře ohodnocené práce ať už tady v Česku, či kdekoliv jinde ve světě.

Dále čtěte:

Jak je to s vízem do Ameriky? K poznání země neomezených možností ho nejspíš potřebovat nebudete

Chystáte se do Kanady na déle než půl roku? Pak potřebujete vízum