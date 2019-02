Vzdali to a přišli o miliardy aneb Největší byznysové chyby

Joe Green (Facebook)

Ještě před Facebookem existoval Facemash, srovnávač atraktivity dívek na Harvardu. Jako vtip jej v roce 2003 vytvořili studenti Mark Zuckerberg a Joe Green a dostali se kvůli tomu do problémů. Zuckerberg se však nechtěl zastavit a k začínajícímu projektu Facebook přizval i Greena, který však po nátlaku od svého otce odmítl. Podle svých slov by mu připadlo až šest procent akcií společnosti, v dnešní době ohodnocené na přibližně tři miliardy dolarů.

Ronald Wayne (Apple)

V roce 1976 založili Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne společnost Apple. Úlohou Waynea bylo na své mladší spolupracovníky „dohlížet“. Kromě toho nakreslil první logo společnosti a sepsal jejich dohodu o spolupráci či první manuál. Obával se však, že se společnost zadluží a on přijde o dům, a proto po dvanácti dnech prodal svých deset procent akcií za 800 milionů dolarů, později ještě dalších 1500 výměnou za to, že si nikdy nebude nárokovat žádná další práva. V dnešní době by jeho podíl odpovídal hodnotě 75 miliard dolarů.

James Monaghan (Domino‘s)

V roce 1960 si bratři Tom a James Monaghanové půjčili 900 dolarů a v americkém městě Ypsilanti ve státě Michigan si koupili svou první pizzerii. Na začátku podnikání se jim ale nedařilo a James se po osmi letech rozhodl odejít. Za svou polovinu získal polorozpadlý Volkswagen Beetle, který bratři využívali k rozvozu pizz. Jeho bratr Tom nakonec rozjel výnosný byznys a v roce 1998 prodal svůj podíl za jednu miliardu dolarů investiční firmě Bain Capital.

Toby Rowland (King.com)

Vývojář videoher King.com vznikl v roce 2003 a v prvních měsících čelil bankrotu. Postupem času se ale dokázal dostat do zisku a v roce 2009 už vydělal 60 milionů dolarů. O tři roky později prodal Toby Rowland, jeden ze zakladatelů společnosti, svůj podíl ve firmě za tři miliony dolarů. Bylo to však jen několik měsíců předtím, než firma přesedlala na vyvíjení her pro Facebook. Dnes je společnost ohodnocena na 7,6 miliardy dolarů a Rowlandův podíl by činil 966 milionů dolarů.

Nolan Bushnell (Atari)

Nolan Bushnell, který byl ve své firmě Atari nadřízeným Stevea Jobse, odmítl investovat 50 tisíc dolarů do třetinového podílu ve společnosti Apple. Dnes by jej mohl prodat za více než 400 miliard dolarů.

John Young (Hewlett-Packard)

V sedmdesátých letech minulého století pracoval Steve Wozniak ve společnosti Hewlett-Packard. Ve svém volném čase vytvořil počítač, který se později pod názvem Apple 1 stal prvním produktem dnes jedné z největších firem světa. Všechno ale mohlo být jinak. Wozniak totiž pětkrát žádal šéfy HP, v čele s Youngem, aby začali jeho výtvor vyrábět. Marně.

