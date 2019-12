Vědci vyvíjejí perorální antikoncepci ve tvaru hvězdice. V žaludku má vydržet tři týdny

Hormonální pilulky jsou natolik účinné, nakolik je spolehlivá jejich uživatelka. Jinými slovy, přestože se jedná o jednu z nejspolehlivějších metod, rozhodně nezajistí stoprocentní ochranu před nechtěným otěhotněním. Za tím zpravidla stojí právě pochybení ze strany ženy. Počet neplánovaných početí se momentálně snaží snížit američtí vědci, kteří vyvíjí zcela novou antikoncepční metodu. Tu ocení především zapomnětlivé uživatelky.

Vědci přišli se způsobem, jak měsíční zásobu antikoncepce vložit do jediné jednorázové kapsle. Její obsah se po spolknutí rozloží do tvaru hvězdice a zakotví v žaludku po dobu tří týdnů, kdy pozvolně uvolňuje látky, které jsou svým množstvím i účinností srovnatelné s klasickými hormonálními pilulkami. „Kapslový systém jsme vyvinuli tak, že může v žaludku zůstat po dobu několika dní i týdnů,“ přibližuje doktor Giovanni Traverso, hlavní autor studie.

Příliš velká a dost malá zároveň

Hvězdice je tvořena šesti rameny, přičemž každé z nich obsahuje určitou dávku účinných látek. Aby se zařízení dalo lehce polknout, navrhli jej vědci tak, aby se dalo složit do speciální rozpustné kapsle, která se vlivem působení žaludečních šťáv následně rozpustí a umožní hvězdici uvnitř rozložit se. Velmi důležitou roli v celém procesu pak hraje její velikost a tvar. Zařízení je totiž příliš velké na to, aby prošlo výstupem žaludku, a zároveň moc malé na to, aby uvnitř něj tvořilo překážku. Poté, co se veškeré látky z ramen uvolní, se zařízení rozpadne a žena jej přirozeně vyloučí ven z těla.

Kupujete nový vůz? Víme o více než 14 000 nabídkách . Vy ale určitě chcete tu jednu nejlepší. Do výroby do 15 týdnů Na objednání VOLVO XC60 1 158 900 Kč -15% 984 777 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Do výroby do 22 týdnů Na objednání VOLKSWAGEN Touareg 1 758 900 Kč -18% 1 442 232 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Do výroby do 20 týdnů Na objednání BMW M4 Coupé 2 250 690 Kč -30% 1 575 483 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Do výroby do 2 týdnů Elektromobil HYUNDAI Ioniq EV 1 049 990 Kč -32% 711 322 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Nový vůz Ihned k odběru JEEP Cherokee 1 421 890 Kč -32% 966 800 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Do výroby do 16 týdnů Na objednání ALFA ROMEO Giulia 1 045 500 Kč -35% 679 575 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Nový vůz Doporučujeme AUDI A3 Sportback 783 900 Kč -39% 479 900 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Škoda Hyundai Volkswagen BMW Volvo Mazda ... a dalších 39 43 41 značek Prohlédnout všechny nabídky

Nová metoda antikoncepce již byla testována u prasat, do jejichž krevního oběhu se látky uvolňovaly konzistentně až po dobu čtyř týdnů. Toto množství bylo velmi podobné tomu, které do těla ženy denně dostávají pomocí klasických tablet. Aby byly kapsle