Vandal poškodil Velkou čínskou zeď. Místní úřady v reakci na jeho chování zavádějí černou listinu pro turisty

Život v Číně se pozvolna, ale jistě začíná vracet k normálu. Ne snad, že by již nyní bylo povoleno vše, čemu se mohli zdejší obyvatelé těšit v době, když svět ještě žádný koronavirus řešit nemusel, některé atrakce už ale přeci jen své brány návštěvníkům otevřely. Jednou z nich je například i Velká čínská zeď, která patří mezi nejvyhledávanější turistické památky v zemi. Krátce po jejím opětovném zpřístupnění veřejnosti se nicméně ukázalo, že někteří jako by během karantény zapomněli, jak se k takovýmto pamětihodnostem chovat.

Tentýž den, co se Velká čínská zeď znovuotevřela lidem, byť v omezeném rozsahu a za stále relativně přísných opatření, přistihly bezpečnostní kamery jednoho z návštěvníků, jak svým klíčem vrývá cosi do jejího povrchu. A protože se pořízený záznam vzápětí dostal i na tamní sociální sítě, netrvalo dlouho a objevily se i první kritické ohlasy.

„Jak je možné, že se takové necivilizované chování opakuje? Myslím si, že by za to lidé měli být zatýkáni a pět dní drženi pod zámkem, aby si to zapamatovali,“ napsal podle webu CNN jeden z uživatelů v Číně oblíbené internetové platformy Weibo.

Takto radikálně čínské úřady nastalý problém nejspíš řešit nebudou, rozhodně se však nedá říct, že by v tomto ohledu zůstaly nečinné. Ba naopak, v návaznosti na vandalovo počínání zavádějí speciální opatření, které má podobně smýšlející osoby do budoucna od takového jednání odradit.

Oním opatřením je vytvoření další černé listiny, na níž se odteď ocitnou všichni turisté, kteří se na zdi dopustili vandalismu. Až si příště ten, jehož jméno se na zmíněné listině objeví, půjde ke kase koupit lístek, aby se mohl opět projít po hradbách Velké čínské zdi, může podle vyjádření místních autorit počítat s restrikcemi. Jaká konkrétní opatření tím mají na mysli, však již úřady neuvedly.

Pekingské úřady každopádně připouštějí možnost, že by se ona černá listina nemusela vztahovat pouze na zeď jako takovou, ale mohla by být rozšířena i na další turistické památky v oblasti. Návrh počítá s tím, že by problémovým návštěvníkům byl vstup do takovýchto objektů jednoduše zakázán a oni sami by v jistých případech mohli být usvědčeni i ze spáchání trestného činu a následně předáni zdejším bezpečnostním složkám.

Ostatně, jak podotýká CNN, zavádění takovýchto černých listin určených pro nevhodně se chovající turisty není v Číně nic až tak úplně nového. K podobným praktikám se v loňském roce za použití speciálních kamer na rozpoznávání obličejů uchýlila i řada pekingských parků.

