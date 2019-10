Co stojí za nebývalým nárůstem parkovacích zón, je vcelku zřejmé. Jedná se o snahu jednotlivých radnic snížit počet vozů v tom kterém městě a zvýšit využití takovýchto ploch. Setkat se s nimi lze v podstatě kdekoliv. V Praze, Brně, Liberci, ale třeba i ve středočeské Příbrami.

Parkovat můžete všude, ovšem za určitých podmínek

Problémem nicméně je, že každé město zvolilo zcela odlišný přístup ve značení zmíněných zón, a proto mezi řidiči vzniká spousta fám a mylných domněnek ohledně toho, v jakých z nich je parkování povoleno a kde naopak nikoliv.

Pravidla číslo jedna v tomto ohledu zní, i v pražských modrých zónách může zaparkovat úplně každý. Takto ohraničená místa jsou sice určena pouze rezidentům, v konkrétní stanovenou dobu jsou nicméně dostupná všem. Za poplatek, pochopitelně.

Tento poplatek lze však uhradit pouze prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu, což je zřejmě ten hlavní důvod, proč si většina řidičů myslí, že je na nich komukoliv jinému parkování jednoduše zcela zapovězeno.

Nic není zadarmo

Za zřízení parkovacího oprávnění v dané lokalitě pochopitelně platí i samotní rezidenti. Částka se však liší případ od případu. Například v centru Brna si musejí lidé s trvalým bydlištěm v tomto místě nebo vlastnící některé z tamních nemovitostí připravit 600 korun na rok. V Praze je to již dvojnásobek, avšak s tím, že pokud by si chtěli zřídit stejné povolení i pro svůj druhý vůz, částka by se rázem zvýšila na celých sedm tisíc. Pakliže by se jednalo o firemní vozidla, pohybuje se cenová relace na zcela jiné (vyšší) úrovni.

Věnujte pozornost dodatkovým tabulkám

Rozlišit od sebe jednotlivé barevné parkovací zóny může být v některých situacích celkem složité. Pomoci by ale měly svislé značky, které se nacházejí na začátku každého takového úseku. Na nich je uvedena doba, po kterou dané omezení platí, a taktéž i specifický kód, jenž poslouží v okamžiku placení. Pokud se v dané zóně ocitnete mimo stanovenou dobu, zaparkovat zde můžete (byť ne zdarma).

Najdou se nicméně i taková místa, kde to vzhledem k platnosti možné není. Například v Liberci existují zóny, jejichž „provozní“ doba byla stanovena na 24 hodin 7 dní v týdnu.

S aplikací snadno a rychle

Jak již bylo řečeno, placení parkovného v různobarevných zónách probíhá prostřednictvím mobilní aplikace. Do ní musíte nejprve uložit registrační značku používaného vozidla a poté zadat identifikační údaje od své platební či tankovací karty. V momentě, kdy se budete chystat poplatek uhradit, pak stačí pouze určit, v jaké konkrétní zóně se nacházíte, a svůj záměr potvrdit. K tomu můžete využít službu automatického určení polohy nebo naťukat již zmíněný kód uvedený na dodatkové tabulce svislého značení.

Aplikace bude navíc takříkajíc myslet za vás a na blížící se konec parkovného sama upozorní, případně i nabídne možnost jeho prodloužení.

Sdílená auta a elektromobily mají výjimku

Pakliže byste ke své jízdě využili sdíleného vozu, můžete takový vůz po skončení výpůjčky zcela zdarma odstavit v kterékoliv pražské modré zóně. V Brně tak smíte učinit i v jejím průběhu. A pokud jde o elektromobily, případně takzvané hybridy, ty mohou v hlavním městě bezplatně parkovat dokonce jak v modře, tak fialově značené zóně.

