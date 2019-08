Zelená karta slouží coby mezinárodní osvědčení o platnosti vašeho povinného ručení. To, jak už jeho název sám napovídá, musí mít uzavřené každý majitel vozidla, kterému byla přidělena registrační značka nebo byl vydán technický průkaz.

Nebylo tomu tak ale vždy. Až do roku 2008 totiž platilo, že zelenou kartu musel mít u sebe pouze ten, kdo se svým vozem cestoval do zahraničí. Před deseti lety nicméně došlo ke změně předpisů, a tak se nyní tato povinnost vztahuje bez výjimky na každého a za každé situace. Tedy například i ve chvíli, kdy jedete pouze do půl kilometru vzdáleného supermarketu.

Pakliže totiž nejste s to při běžné silniční kontrole nebo případné nehodě tuto zelenou kartu doložit, dopouštíte se dopravního přestupku, za který vám může být vystavena pokuta v rozmezí 1 500 až 3 000 korun.

A pak je tu ještě jeden ryze praktický důvod, proč mít zelenou kartu neustále při sobě. Způsobíte-li nehodu nebo jste-li jejím přímým účastníkem, avšak kolize jako taková se obejde bez zranění, nevznikne při ní škoda větší než 100 tisíc korun, nedojde k poškození majetku třetí osoby či pozemní komunikace a nebude problém obnovit silniční provoz, není zároveň k takové kolizi potřeba volat policii.

Pokud se tedy s druhým řidičem domluvíte, postačí pouze vyplnit formulář záznamu o dopravní nehodě. Na něm je však potřeba kromě jiného uvést číslo zelené karty, respektive vaší pojistky, na kterou doklad odkazuje. I to je tedy jeden z důvodů, proč je dobré mít kartu stále u sebe.

Jak získat zelenou kartu

Zelenou kartu vám vystaví pojišťovna, u níž máte povinné ručení zřízeno. Pokud si ho sjednáváte přes internet, přijde vám vzápětí na email její dočasná verze. Jakmile ručení zaplatíte, bude vám poštou doručen originál společně s jednou její kopií.

Řidiči si často lámou hlavu s tím, zda musí ve svém autě vozit originál zelené karty, nebo zda postačí pouhý duplikát. Inu, věc se má tak, že jedete-li do zahraničí a způsobíte-li tam dopravní nehodu, je vaší povinností odevzdat tento duplikát místní policii. V takové chvíli je tedy zapotřebí mít při sobě jak originál, tak kopii. Na cesty po tuzemských silnicích a dálnicích se ovšem toto pravidlo nevztahuje. Zde si vystačíte pouze s originálem.

Kde všude zelená karta platí

Se zelenou kartou jste v bezpečí ve většině zemí Evropy. Výjimku tvoří pouze Bělorusko, Moldávie a Rusko. V jejich případě totiž záleží na konkrétní pojišťovně. Některé z nich platnost zelené karty v těchto státech zaručují, jiné nikoliv. Kde k zelené kartě naopak nepřihlížejí vůbec, je například Kosovo. Chystáte-li se sem, budete si muset zaplatit takzvané hraniční pojištění.

Co vše musí být na zelené kartě uvedeno

Zelená karta musí obsahovat celou řadu náležitostí. Patří mezi ně:

údaje o vozidle,

datum platnosti,

územní platnost,

informace o asistenční službě.

Samozřejmostí je, aby všechny tyto údaje odpovídaly skutečnosti. Pokud si tedy například necháte změnit registrační značku, musíte o tom svoji pojišťovnu informovat. Stejně tak ji ovšem musíte informovat i tehdy, dojde-li ke ztrátě zelené karty. V obou případech vám ji totiž pojišťovna musí zaslat znovu. Žádných poplatků navíc se nicméně bát nemusíte, učiní tak zcela zdarma.

Jak povinné ručení ukončit

Smlouvu s pojišťovnou zpravidla uzavíráte na jeden rok. Pakliže budete chtít tuto pojišťovnu změnit, respektive smlouvu ukončit, je důležité, abyste tak učinili nejpozději šest týdnů před koncem její platnosti. Pokud dotčenou pojišťovnu informujete později, je více než pravděpodobné, že dojde k automatickému prodloužení smlouvy.