Technicky vzato není mezinárodní řidičský průkaz nic jiného než pouhým oficiálním překladem vašeho standardního řidičského průkazu. O doklad jako takový se v žádném případě nejedná. Kdo by si snad myslel, že smí řídit pouze na základě tohoto dokumentu, byl by poněkud na omylu. Protože když už na to přijde, lze oba typy průkazů předložit výhradně dohromady.

Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu, pakliže budete mezinárodní řidičák potřebovat, bude to mimo území členských států Evropské Unie, potažmo Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Je libo “švýcarský“, nebo raději „rakouský“ řidičák?

Seznam zemí, kde je mezinárodní řidičský průkaz vyžadován, je poměrně obsáhlý a zároveň i specifický tím, že má hned dvě svá provedení. Existují totiž dva druhy tohoto dokumentu. První vychází z ženevské úmluvy z roku 1949, druhý z úmluvy vídeňské podepsané o 19 let později.

Rozdíl mezi oběma variantami je přitom vcelku zásadní. Liší se totiž délkou své platnosti. Zatímco „ženevský“ mezinárodní řidičák má platnost pouhý jeden rok, „vídeňský“ hned tři.

Mezi státy, jež v roce 1949 podepsaly ženevskou úmluvou patří Albánie, Alžírsko, Andorra, Argentina, Austrálie, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bosna a Hercegovina, Botswana, Burkina Faso, Černá Hora, Demokratická republika Kongo, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Fidži, Filipíny, Ghana, Gruzie, Guatemala, Haiti, Chile, Indie, Island, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kambodža, Kanada, Kongo, Kuba, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Mali, Maroko, Monako, Namibie, Niger, Nigérie, Nový Zéland, Omán, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Korea, Rusko, Rwanda, San Marino, Senegal, Srbsko, Sierra Leone, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Středoafrická republika, Sýrie, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Uganda, USA, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe.

Vídeňskou úmluvu z roku 1968 pak ratifikovaly Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrajn, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Demokratická republika Kongo, Filipíny, Gruzie, Guyana, Írán, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kazachstán, Keňa, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libérie, Makedonie, Maroko, Moldávie, Monako, Mongolsko, Niger, Omán, Pákistán, Peru, Pobřeží slonoviny, Rusko, San Marino, Saúdská Arábie, Senegal, Srbsko, Seychely, Spojené arabské emiráty, Středoafrická republika, Tádžikistán, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Zimbabwe.

Že je v těchto seznamech většina států uvedena dvakrát? Nevadí. V takovém případě platí na jejich území oba typy mezinárodních řidičských průkazů najednou.

Kde po vás mohou mezinárodní řidičák vyžadovat?

Situací, kdy během svých zahraničních toulek mezinárodní řidičák skutečně využijete, je celá řada. Pakliže se do některé z těchto zemí vydáte, mohou jej po vás vyžadovat například v autopůjčovně či během běžné silniční kontroly.

Důležité však je v tomto ohledu zdůraznit slůvko „mohou“. Často se totiž stává, že nad ním úředníci, potažmo strážci zákona nebo někdo jiný pouze a jen mávne rukou. Spoléhat na tyto praktiky vždy a všude by se vám nicméně příliš vyplatit nemuselo. Záleží na konkrétní situaci a náladě zainteresované osoby.

Pakliže jej po vás budou chtít v autopůjčovně, přičemž vy ho mít nebudete, dost možná se stane, že vám vozidlo vůbec nepůjčí. Zastaví-li vás za jízdy policista, hrozí vám pokuta. Pokud byste ovšem způsobili například dopravní nehodu, může dojít na situaci, kdy pojišťovna odmítne uhradit náklady za způsobenou škodu, potažmo za lékařské ošetření, přestože jste si pojištění předtím řádně sjednali.

Kde o mezinárodní řidičský průkaz žádat?

O mezinárodní řidičák se podobně jako o ten klasický žádá na dopravním odboru na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Zda se jedná o úřad, pod jehož působnost spadá vaše trvalé bydliště, je přitom od loňského roku vcelku jedno.

S sebou si každopádně nezapomeňte vzít platný (standardní) řidičák a občanský průkaz (potažmo pas společně s potvrzením o ztrátě či odcizení občanského průkazu). Úřednici za přepážkou je rovněž potřeba předložit jednu pasovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.

Mezinárodní řidičský průkaz vám bude vydán bezodkladně, tedy na počkání. Počítejte však se správním poplatkem 50 Kč. Samotnou žádost vyplníte na místě, můžete si však také stáhnout z dopředu z . A pokud byste si náhodou nebyli na úřadě jisti, který z výše uvedených druhů mezinárodního řidičáku ve vaší cílové země potřebujete, úředníci vám poradí.

