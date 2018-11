Roboti brzy budou muset mít řidičák, tvrdí muž, který jim vyvíjí paměť

Hochreiter už dvacet let pracuje na konceptu vytváření krátkodobé paměti pro stroje. Bez ní by například nemohly fungovat jazykové programy, protože by si nepamatovaly první slovo věty, kterou mají přeložit. V současné době vede na univerzitě v Linci institut pro strojové učení, kde pro automobilku Audi pracují také na vývoji autonomního řízení.

Vývoj samočinného řízení se ubírá směrem, kdy se umělá inteligence sama učí, jak bezpečně řídit automobil, tvrdí Hochreiter. Narůstajícími zkušenostmi se stroj stává lepším řidičem, podobně jako je tomu u člověka. Nejde o to, aby se robot učil příkazy typu „Před semaforem na červenou zastav“, spíše půjde o příkazy „Nezpůsob žádnou nehodu“.

Proto v budoucnu budou roboti, respektive autonomní vozidla, skládat testy, které se podobají současným řidičským zkouškám pro nové řidiče. Hochreiter ale zdůraznil, že se jedná ještě o dlouhou cestu, jak se stroje budou učit poznávat svět kolem nás.

„Představuji si to tak, že umělá inteligence po fázi simulací začne trénovat s „fyzickým tělem“, tedy s automobilem v reálném prostředí,“ prohlásil Hochreiter pro německou odnož časopisu Wired.

Roboti by se ale neměli učit řídit v reálném provozu od lidí, protože ti často chybují, konzumují před jízdou alkohol nebo během řízení telefonují, a tím způsobují dopravní nehody. Takové chyby umělá inteligence dělat nebude. Také bude reagovat rychleji než člověk.

Člověk by neměl robotům stanovovat svá pravidla, tvrdí Hochreiter. Že je umělá inteligence připravena samostatně řídit, má prokázat právě test, že to umí. Může trvat i několik měsíců. „Proto budou automobily pravděpodobně potřebovat řidičský průkaz,“ míní počítačový odborník.

