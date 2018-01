Trumpovo prezidentství má na jeho byznys velký vliv. Zda bude pozitivní, nebo negativní rozhodou následující měsíce a roky. Loni se prezidentův majetek zmenšil o 600 milionů dolarů, a Trump se tak propadl na žebříčku miliardářů o 96 míst.

Rezorty s Trumpovým jménem přicházejí o hosty. Nedaří se ani oděvní značce jeho dcery Ivanky. Na druhé straně se Trump zasadil o prosazení největší daňové reformy od dob Ronalda Reagana. Ta mimo jiné snižuje korporátní daň ze současných 35 procent na 20 procent. Ve výsledku by se prezidentství mohlo Trumpovi vyplatit.

Zatím poslední ranou pro byznys amerického prezidenta je kritická kampaň, kterou svými recenzemi rozpoutali uživatelé webu Yelp. Za několik posledních dní se Trumpův hotel v hlavním městě USA propadl v hodnocení na pouhé dvě z pěti hvězdiček. Loni byl přitom hotel hodnocen v průměru čtyřmi hvězdami. Důvodem je protest části uživatelů Yelp, kteří nesouhlasí s Trumpovými výroky na adresu některých karibských a afrických zemí, které měl označit za „špinavé díry“. Lidová tvořivost nezná mezí a někteří uživatelé si opravdu nebrali servítky.

Podívejte se na to nejlepší z recenzí na Yelp

Za roky, které Trump strávil v šoubyznysu a posléze v police Trump proslul svými peprnými, nediplomatickými či přímo rasistickými výroky. Přečtěte si ty nejlepší:

V roce 2015 se obořil na právničku, která žádala o přestávku, aby mohla odsát mléko pro svou tříměsíční dceru. „Jste nechutná,“ prohlásil tehdy Trump a odešel z místnosti.

„Omlouvám se haterům a poraženým, ale moje IQ je jedno z nevyšších a vy všichni to víte! Proto se prosím neciťte hloupě nebo nejistě. Není to vaše chyba,“ stojí v tweetu z roku 2013.

Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the highest -and you all know it! Please don't feel so stupid or insecure,it's not your fault