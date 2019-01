Rodičovství 2.0: Nezakazujte dětem internet, hrajte s nimi hry na počítači

Pokud máte děti, patrně vás často rozčiluje to, kolik času tráví s chytrým telefonem, surfováním na internetu, používáním sociálních sítí nebo hraním počítačových her. Americký filozof a odborník na vzdělávání Jordan Shapiro ale tvrdí, že byste neměli propadat zoufalství a své ratolesti trestat. Naopak je máte v zájmu o technologie podporovat, protože tvoří bránu k budoucnosti, a objevovat virtuální světy společně s nimi.

„Vaším úkolem jako rodičů není zakazovat neznámé nástroje, které narušují váš nostalgický obraz ideálního dětství. Místo toho máte děti připravit na to, aby žili etickým a smysluplným životem v neustále se měnícím světě,“ tvrdí Shapiro ve své knize The New Childhood: Raising Kids to Thrive in a Connected World.

Proto by rodiče měli s dětmi například hrát počítačové hry nebo komunikovat na sociálních sítích. Odříznutí od nových technologií by mohlo způsobit jejich pozdější izolovanost od zbytku světa.

Často se upozorňuje na škodlivost přílišného trávení času u monitorů počítače, obrazovky televize či displeje telefonu. Děti nemají většinou schopnost vlastní regulace trávit čas například u počítačových her. Psychologové a učitelé hovoří o tom, že děti jsou úzkostlivější, pokud tráví hodně času hraním her nebo na sociálních sítích. Souvisí to i s tím, že telefony mohou rušit spánek dětí.

Průzkumy ukazují, že americké dívky tráví více času na sociálních sítích, chlapci hraním her. Dospívající děti ve Spojených státech mezi 13 a 17 lety v 54 procentech přiznávají, že s mobilním telefonem tráví příliš času.

Shapiro je přesvědčen, že hraní počítačových her u dětí posiluje vyjednávací schopnosti a logické myšlení a podporuje spolupráci. Rodiče by proto neměli omezovat děti v hraní her nebo trávení času na internetu, ale stanovit některá pravidla. Například nepoužívat telefony během společné večeře nebo před spaním.

U svých synů autor pozoruje, že se naučili mít pozitivní vztah k technologiím a zároveň na nich nejsou závislí. „Mohou je ale používat, kdykoliv mohou,“ zdůraznil Shapiro.

