Komplex dostal jméno po Mohammedu bin Rashidovi Al Maktoumovi a poprvé se o jeho plánovaném vybudování veřejnost dozvěděla již v roce 2012.

Vzhledem k její náročnosti byla samotná výstavba rozdělena do několika fází, přičemž dvě z nich jsou již dokončené a třetí by měla být hotova v roce 2020. Až bude poté za dalších deset let solární park dostavěn definitivně, měl by přispět k celkovému snížení emisí o 6,5 milionu tun ročně.

Není energie jako energie

Jak už to ale tak bývá, to nejtěžší přijde až na konec. V rámci fáze číslo čtyři má totiž vzniknout i 260 metrů vysoká věž, která bude sloužit coby obří energetické uložiště. Nebude se však o energii elektrickou, nýbrž tepelnou, což má pochopitelně svůj opodstatněný důvod.

„Uložiště tepelné energie je asi tak desetkrát levnější než uložiště elektrické energie, a díky tomu má tato konkrétní technologie výhodu,“ objasňuje pro CNN profesor Christos Markides z Královské univerzity v Londýně.

Zmíněná věž bude schopna ukládat naakumulovanou energii po dobu dlouhých 15 hodin, takže dokáže vytvářet elektřinu i tehdy, když zrovna bude zataženo nebo nastane noc. Dodávat ji do rozvodových sítí pak bude smět celých čtyřiadvacet hodin. O to, aby bylo sluneční energie vždy dostatek, se bude starat na 70 tisíc nikoliv fotovoltaických, ale heliostatických panelů rozprostřených kolem.

Přes den skoro 50 stupňů ve stínu, v noci sotva 10

Jedním z hlavních důvodů, proč byly v případě dubajského solárního parku upřednostněny právě heliostatické panely, je podle Markidese skutečnost, že ty fotovoltaické „se rychleji opotřebují, pokud se prudce změní teplota z velmi nízké na velmi vysokou, řekněme – a také se opotřebovávají, když je velmi horko.“ A přesně takové podmínky v Dubaji tradičně panují. V létě přes den nezřídka kdy atakují hranici 50° Celsia, zatímco v noci klesnou klidně i k deseti. Kromě vysokých teplotních výkyvů ale musel být zvážen ještě další, a o to problematičtější faktor, který je s místním prostředím neodmyslitelně spjat. Tím je bezpochyby všudypřítomný písek, jehož miniaturní zrnka se dokážou dostat téměř kamkoliv.

„Nejvýznamnější výzvou zůstává prach, jelikož hromadění prachu může značně snížit schopnost modulů (panelů – pozn. red) generovat energii,“ cituje CNN představitele z tamního energetického regulačního úřadu (DEWA). V souvislosti s tím hodlají jeho inženýři navrhnout „systém suchého robotického čistění, jenž bude schopen vyčistit celou elektrárnu za velmi krátký čas“.

A na kolik že tato obří investice vlastně vyjde? Podle informací DEWA by se mělo jednat o sumu 13,6 miliardy dolarů, tedy v přepočtu přibližně 315 miliard korun. Celková výkonnost této gigantické solární elektrárny by pak po dokončení měla činit neuvěřitelných pět tisíc megawattů.