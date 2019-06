Dubaj je coby druhé největší město Spojených arabských emirátů svými atypickými obchodními domy proslulá široko daleko.

Ještě donedávna se tu nacházelo co do plochy nejrozlehlejší nákupní centrum na světě, avšak tím výčet jejích rarit ani zdaleka nekončí. Najdete zde totiž také největší tematický obchoďák, jaký byl kdy vystavěn, nebo obchodní dům, jehož součástí je například i krytá sjezdovka. A jak se nyní zdá, v brzké budoucnosti budou mít místní nákupní maniaci další důvod k radosti.

Samotná realizace projektu, jenž dostal název Cityland Mall, probíhá již několik měsíců. První obchod své dveře zákazníkům otevřel dokonce už v květnu, přičemž developeři doufají, že zbytek tak učiní ještě během letoška a celé dílo bude kompletně dokončeno příští rok.

Zahrada velká jako tři fotbalová hřiště

Náklady na výstavbu tohoto nevšedního nákupního centra činí podle developerské společnosti 400 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 9,1 miliardy korun. Celý komplex pak má tvar jakéhosi prstence, v jehož středu se bude nacházet obří park o rozloze zhruba 18,5 tisíce metrů čtverečních, což odpovídá velikosti asi tří fotbalových hřišť.

Kromě jiného bude v této „první přírodou inspirované obchodní destinaci na světě“ k nalezení několik potoků, ostrůvků či vzácných stromů. Na střechách krámků se budou navíc rozprostírat další veřejnosti přístupné zahrádky překypující rozmanitou flórou.

Zelený ve všech směrech

A jak podle webu CNN prozradil šéf developerské společnosti Cityland Group Fahimuddin Sharfuddin, budované nákupní centrum nebude zdaleka zelené pouze na povrchu:

„Střešní okna a fasády jsou vyrobeny z energeticky vysoce účinného skla, které snižuje náklady na dodávku elektřiny. Na velké ploše střechy budovy jsou umístěny fotovoltaické solární panely.“

Stát stranou nemusí být na škodu

Zda tento vskutku extravagantní obchoďák naplní svůj potenciál a bude se mu dařit i po finanční stránce, zůstává v tuto chvíli otázkou. V důsledku nemalé konkurence čeká na jeho majitele opravdová výzva.

Z centra města to navíc do nového obchodního domu Cityland Mall bude zhruba 20 kilometrů, ale právě to může podle některých odborníků nakonec představovat jeho nespornou výhodu.

„Mohlo by se mu dařit, protože v desetikilometrovém okruhu nedávno vznikla spousta rezidenčních komunit,“ řekl pro CNN Anthony Taylor, šéf úseku nemovitostí bankovní skupiny Emirates NBD.

„Aby byl tento obchodní dům úspěšný, bude klíčovým faktorem to, zda se mu podaří usnadnit přístup lidem z a zpět do těchto komunit,“ dodal.