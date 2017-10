Návrat Microsoftu k přírodě. Kanceláře v korunách stromů

Technologické společnosti se předhánějí v designu a vybavení svých kancelářských prostor. Open office se jeví jako překonaný model. Výjimkou nejsou hřiště na basketball, herny nebo nahrávací studia. Firmy se také často snaží dostat do kanceláří co nejvíce zeleně. Microsoft se vydal opačnou cestou. Kanceláře přesunul do přírody - přímo do korun stromů.