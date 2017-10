Hotel na stromě a loď na kopci. Podívejte se na kuriózní stavby

Komu nestačí konvenční hotely, může zavítat na strom, do lodi na kopec nebo do velkého bígla. Zábavu zase mohou návštěvníci najít v Noemově arše nebo v domě, kde je všechno postavené na hlavu.

Lidé toužící po výstředních sídlech by si však měli dát také pozor. Co se na první pohled zdá jako výborný nápad, nakonec může skončit velkým prodělkem. V americké firmě Longaberger by mohli vyprávět. Hodnota jejich proslulého košíku během několika let klesla z 32 milionů dolarů na pět. A stejně o něj nebyl zájem…

Dále čtěte: