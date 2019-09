Sníte o pohledu na planetu Zemi obklopenou hvězdami, ale kariéra astronauta není nic pro vás? Nezoufejte, na oběžnou dráhu Země se brzy budete moci vydat alespoň jako turista. Kalifornská společnost Gateway Foundation totiž pracuje na luxusním hotelu Von Braun, který hodlá umístit na oběžnou dráhu do roku 2025. O dva roky později by se měl otevřít prvním návštěvníkům.

Hotel by měl mít podobu rotujícího kola složeného z 24 modulů, které se společně s tělem stanice budou otáček kolem Země. Takto konstruovaný objekt bude schopen simulovat gravitaci, která se díky rotaci bude držet po obvodu hotelu. „Je to, jako když roztočíte vodu v kýblu. Voda tlačí do obvodu kbelíku, ale stále zůstává uvnitř něj,“ vysvětluje pro zpravodajský web CCN Tim Alatorre, vedoucí architekt společnosti Gateway Foundation.

Hotel bude tvořen 24 moduly a bude mít tvar velkého kola. ( Autor: Youtube )

Konstrukce hotelu Von Braun, který je pojmenován podle leteckého inženýra Wernhera von Brauna, jenž propagoval raketovou technologii v Německu a ve Spojených státech, je založena na jeho náčrtech, které zhotovil před 60 lety. „Základy fyziky se od 50. let 20. století nezměnily, a tedy ani způsob, jakým se stanice otáčí,“ říká Alatorre.

Moderní materiály a nadpozemské aktivity

Hlavní rozdíl je však v moderních materiálech, které vznik vesmírného hotelu reálně umožňují. Těmi jsou například nové kovové slitiny, uhlíkové kompozity, 3D tisk a technologie odpalovacích panelů.

Co se týče interiéru, na palubě na návštěvníka čeká plný komfort v podobě vytápěných apartmánů s koberci, ale také elegantní bary s výhledem na hvězdy. Samozřejmostí jsou podle architekta také zábavné aktivity, a to včetně těch, které na Zemi dělat nelze. „Kvůli beztížnosti a snížené gravitaci budete moci vyskočit výš, zvedat věci nebo běžet tak, jak by to na Zemi nebylo možné,“ přibližuje Alatorre.

Pokoje budou moderně vybaveny. ( Autor: Youtube )

Gateway Foundation není první společností, která se o podobný projekt pokouší. Plány na luxusní kosmický hotel Aurora začátkem tohoto roku vydala i společnost Orion Span, která jej hodlá spustit v roce 2022. „Běžné“ lidi pak do vesmíru plánuje posílat i americká Virgin Galactic, SpaceX podnikatele Elona Muska či Blue Origin patřící zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi.

Bez peněz do vesmíru nelez

Ačkoli se hovoří o zpřístupnění vesmíru lidem, stále se jedná o „výlet“, který si bude moci dovolit jen hrstka populace. Společnost Virgin Galactic například plánuje cestu do vesmíru za 250 tisíc dolarů pro jednu osobu (asi 5,8 milionu korun). Ubytování v hotelu Aurora, kde bude moci přespat až 12 lidí, pak vyjde zhruba na 9,5 milionu dolarů (tedy přibližně 222,3 milionu korun).

Hotel Von Braun, jehož výstavba má začít 1. října, hodlá být údajně přístupnější. Ačkoli jeho cena zatím známá není, společnost doufá, že s maximální kapacitou 450 míst, bude hotel v budoucnu ekvivalentem výletu do Disneylandu. „Cílem Gateway Foundation je vytvořit hvězdnou kulturu, ve které lidé létají do vesmíru, žijí ve vesmíru nebo v něm pracují,“ vysvětluje Alatorre s tím, že cestování do kosmu je podle něj budoucnost turistiky.

Hotel má být prvním návštěvníkům otevřen v roce 2027. ( Autor: YouTube )

Tento trend má být současně i ekologičtější. „Neexistuje žádné omezené množství vody, žádný odpad nebo plýtvání. Bude to ta nejekologičtější dovolená, jakou může člověk zažít. Všechno bude recyklováno,“ tvrdí Alatorre.

Stále však existují otázky, na které zatím není odpověď, konkrétně třeba ty týkající se zdraví. Dlouhý pobyt v nízké gravitaci má totiž negativní vliv na lidské tělo. A přestože na palubě vesmírné stanice stráví návštěvníci jen pár týdnů, zaměstnanci zde budou pobývat zhruba půl roku, někteří i rok vkuse.

