Mýval, kam se podíváš

Spousta lidí považuje mývala za poměrně nebezpečné zvíře a nikdy by je tak ani nenapadlo se s ním objímat. Jiný názor na věc však mají v ukrajinském Charkově, kde nedávno otevřeli podnik s názvem Raccoon Cafe. Kromě šálku vaší oblíbené kávy vás zde čeká skupinka mývalů, kteří se rádi nechají nakrmit zvířecími pamlsky, podrbat na břiše nebo dokonce pochovat.

Mývalí kavárna ( Autor: https://www.instagram.com/racoonamatata_busan/ )

Majitel kavárny podle serveru CNN zakoupil své mývalí kamarády na eko-farmě, když to ještě byla mláďata. Než je poprvé vypustil do svého podniku, celou situaci konzultoval s několika veterináři. Tato chlupatá roztomilá stvoření totiž mohou přenášet různá onemocnění, parazity a bakterie.

A jak se nápad s mývalí kavárnou na Ukrajině ujal? Ačkoliv vás to možná překvapí, zákazníci jsou nadšení a na neobvyklé místo se neustále jen hrnou. Aby se mohli s některým z mývalů alespoň na chvilku pomazlit, jsou ochotní čekat ve frontě i více než půl hodiny. Odměna v podobě mývalího objetí však údajně stojí za to, protože ne každý má v dnešní době možnost se s mývalem v běžném životě setkat.

První měli v Soulu

S nápadem vytvořit mývalí kavárnu však Ukrajinci rozhodně nepřišli jako první. Jeden takový podnik už delší dobu existuje v Soulu a díky své popularitě se zařadil mezi místa, která nadšení milovníci zvířat při návštěvě jihokorejského hlavního města rozhodně nesmí vynechat.

Mývalí kavárna ( Autor: https://www.instagram.com/racoonamatata_busan/ )

Kavárna plná mývalů otevírá každé ráno v půl desáté. Hosté zde musí vyměnit své boty za speciální gumové pantofle a osobní věci s výjimkou mobilního telefonu odložit do skříňky. Mývalové (společně s několika psy a kapybarou) obývají speciální místnost, která je z bezpečnostních a zdravotních důvodů od samotné kavárny oddělená skleněnou stěnou.

Aby se skupinka chlupatých mazlíčků nenudila, majitelé jim vytvořili speciální hřiště plné různých prolézaček a odpočívadel, kde tráví většinu svého dne. Hosté si mohou mývaly na místě hladit, fotit se s nimi a pozorovat, jak si hrají. Pracovníci však návštěvníky důrazně nabádají, aby je nebrali do náruče a nedělali nic, co by se těmto zvířatům nemuselo líbit.

Mývalí kavárna ( Autor: https://www.instagram.com/racoonamatata_busan/ )

Králíčci, ježci i sovy

Máte rádi zvířata, ale kočičí kavárny vám přijdou již ohrané a nezaujalo vás ani místo, kde se můžete pomazlit s přítulným mývalem? Nezoufejte, na světě totiž existuje spousta podobných podniků, kde chovají nejrůznější zvířecí miláčky.

Tak například japonské Harry Café je plné roztomilých malých ježků. Podobně je na tom i malajská kavárna Bark Bunnies Café, kde žije několik ježků a psů a pod nohama vám navíc bude poskakovat ještě banda chlupatých králíčků. Pokud byste raději dali přednost studenokrevným živočichům bez všudypřítomných chlupů, za zkoušku určitě stojí japonská kavárna jménem Yokohama Reptile Café. Ta je totiž domovem mnoha různých plazů včetně ještěrek, menších i větších želviček, gekonů, a dokonce i hadů.

Fukuro no Mise ( Autor: https://www.instagram.com/fromhunny_tobunny/ )

Velice populární je v dnešní době také podnik Fukuro no Mise, kde žijí majestátní sovy a kam se bez rezervace rozhodně nedostanete. Během návštěvy vám místní specializovaní pracovníci vysvětlí, co v přítomnosti sov dělat smíte a na co naopak raději rychle zapomenout. Poté si můžete vychutnat kávu a zakoupit nějaký drobný suvenýr jako památku na tento unikátní zážitek.

Čtěte také: