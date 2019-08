Pojďte se pomazlit s krávou! Prý je to ta nejlepší terapie

Mimořádný zvířecí zážitek

Hotel, kde vsadili na nevšední terapii s domácími zvířaty, vlastní nizozemská rodačka Suzanne Vullers. Ta společně s manželem vlastní podnik jménem Mountain Horse Farm, který byste našli v americkém státě New York. Kromě projížďky na koni si zde návštěvníci mohou užít také mazlení s krávami jménem Bonnie a Bella.

Moutain Horse Farm ( Autor: www.instagram.com/mountainhorsefarm )

Podle majitelů se jedná o skvělou, a především také stres uvolňující činnost, která si během posledních let získala popularitu hlavně v Evropě. „Abych pravdu řekla, vůbec jsem nevěděla, že lidé něco takového v USA neznají,“ řekla pro CNN Vullers, která se rozhodla tuto aktivitu zařadit do nabídky hotelu právě po návštěvě rodného Holandska.

A proč zrovna krávy? „Krávy mají tu úžasnou vlastnost, že když zpracovávají potravu, rády si k tomu lehnou. Jsou pak velmi klidné, a to je skvělá příležitost se s nimi spojit,“ uvedla Suzanne Vullers. Zároveň dodala, že se jedná o společenská zvířata, která zbožňují interakci s lidmi.

Krávy jako terapeutická zvířata

Mezi benefity, které mazlení s těmito domácími zvířaty nabízí, patří především odpoutání od každodenních starostí. A prý je to i dobrá terapie. Co se týče léčebných metod, kde hlavní roli hrají zvířata, lidé obvykle znají canisterapii či felinoterapii. Místo mazlení se psem nebo kočkou se teď ale můžete zkusit přitulit k odpočívající krávě.

Moutain Horse Farm ( Autor: www.instagram.com/mountainhorsefarm )

Suzanne Vullers je podle CNN přesvědčená o tom, že pokud lidé místo dechových cvičení, meditace a jógy stráví čas s jejími dvěma krávami, zbaví je to úzkosti, smutku i stresu. „Krávy mají o něco nižší tepovou frekvenci. A když to člověk cítí, donutí to jeho organismus zareagovat a také zpomalit.“

Kromě toho nás prý tato zvířata mohou naučit něco, na co jsme již dávno zapomněli. „Myslím, že v dnešním světě, kde většina komunikace probíhá prostřednictvím obrazovek, lidem chybí skutečné spojení s okolní přírodou. Vytvořili jsme sice svět, který je naprosto úžasný, ale zároveň jsme se tak odloučili od světa tam venku. Zvířata nám to mohou připomenout a zase nás s ním spojit,“ řekla Vullers.

Kdy se můžete jít pomazlit?

Pokud si myslíte, že stačí přijet do hotelu a vyrazit na louku, kde se krávy právě pasou, jste na omylu. Každému setkání s těmito domácími zvířaty předchází spousta příprav, takže si je musíte objednat dostatečně dopředu.

Moutain Horse Farm ( Autor: www.instagram.com/mountainhorsefarm )

Majitelé Mountain Horse Farm obvykle nabízejí pouze jedno nebo dvě mazlení s Bonnie a Bellou denně. Podle nich by si lidé neměli plést jejich farmu s běžnou kontaktní zoo, protože důležité je nejen to, co si přejí návštěvníci, ale i co chtějí samotné krávy.

Pocházíte z vesnice, mezi zvířaty se pohybujete celý život a na mazlení s krávou vám nepřipadá nic až tak speciálního? Některým lidem ale zjevně ano, jelikož jsou ochotní za takový mimořádný zážitek zaplatit až 75 dolarů. V přepočtu by vás tedy hodina, kterou strávíte mezi domácími zvířaty, vyšla na více než 1 700 korun.

