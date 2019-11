Když už se k nějaké dopravní nehodě přichomýtnete, je nanejvýš důležité, abyste věděli, jak v takové situaci postupovat. Začít se v takové chvíli litovat a přemýšlet o tom, proč se to přihodilo zrovna vám, nikomu příliš nepomůže. Navzdory pravděpodobnému šoku, který jste utrpěli, je potřeba začít okamžitě jednat.

Zdraví je na prvním místě

Ze všeho nejdřív byste se měli ujistit o tom, že se při nehodě vám ani vašim spolucestujícím ani potenciálně nikomu dalšímu nic nestalo. Pokud tomu tak je, můžete si zhluboka oddychnout. Pakliže nikoliv, je potřeba všem zraněným poskytnout první pomoc a zavolat záchranku. Vytočte proto číslo 155, případně 112.

Je-li účastníků nehody víc, domluvte se mezi sebou a místo zabezpečte. Umístěte v dostatečné vzdálenosti výstražný trojúhelník (ve městě alespoň 50, na dálnici 100 metrů od vozidla) a navlékněte si reflexní vestu. Pokud to zdravotní stav všech zúčastněných dovolí, snažte se je dostat mimo vozovku, nejlépe pak rovnou za svodidla.

Policii nutně volat nemusíte

Nyní je načase začít řešit následky nehody jako takové. Jak připomíná server Autobible.cz, přivolat k havárii strážce zákona jste povinni pouze tehdy, jestliže během ní došlo ke zranění či usmrcení osob, vzniklá škoda přesahuje částku 100 tisíc korun, byla poškozena pozemní komunikace nebo některé její zařízení, došlo ke škodě na majetku třetích osob, nemůžete místo nehody zabezpečit vlastními silami nebo se nejste s to s ostatními účastníky kolize dohodnout na tom, kdo je jejím viníkem.

Nehodu řádně zdokumentujte

Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, policii volat nemusíte. Namísto toho postačí incident řádně zdokumentovat. K tomu poslouží jednotný evropský záznam o dopravní nehodě. Ačkoliv není povinné jej mít u sebe, existuje velká pravděpodobnost, že ho ve svém voze naleznete. Většina pojišťoven ho totiž automaticky přikládá do desek společně se zelenou kartou. Pokud protokol o nehodě nemáte, můžete havárii zdokumentovat na jakýkoliv jiný kus papíru, jestliže ale ano, je důležité ho vyplnit přesně podle pokynů na něm uvedených.

Aby byla nehoda správně zdokumentována, je potřeba do formuláře graficky znázornit, jak k ní došlo (nejlépe z ptačí perspektivy), a získat údaje o všech zúčastněných osobách, jejich vozech a případně i svědcích. Pokud vám je někdo z těch, kdo byl do nehody zapojen, odmítne dát, je to dostatečně velký důvod k tomu, abyste přivolali policii. Na škodu rozhodně nebude, pokud si místo nehody nafotíte. Takovéto důkazy se vaší pojišťovně budou zcela určitě hodit.

Odstraňte následky havárie

Teprve poté, co jste se se záznamem o nehodě úspěšně vypořádali, můžete začít řešit odtah vozidel. Samozřejmě, pokud jsou auta pojízdná, aniž by v důsledku jejich stavu hrozilo komukoliv na silnici jakékoliv nebezpečí, a pokud se na to cítíte, můžete s vozem odjet sami. Důsledně však toto rozhodnutí zvažte, jelikož se jedná o velmi stresující situaci, která dokáže člověka vyvést z míry a podepsat se na jeho dalším výkonu za volantem. Pokud tedy není některá z těchto podmínek naplněna, je lepší raději zařídit jejich odtah profesionály. S tím pomůže asistenční služba vaší pojišťovny.

Čemu se snažte vždy a všude předejít, je kývnout na nabídku odtahu takzvaným lovcům nehod. Ti mnohdy na místo havárie přijedou bez vašeho vyzvání a poměrně záhy, a spoléhají se na to, že řidiči budou natolik rozrušení, že jakoukoliv pomoc z jejich strany uvítají s otevřenou náručí. To by se vám však vzápětí mohlo velice prodražit. Ujistěte se proto, že pokud je to nutné, provedou odtah vozidla právě pracovníci asistenční služby vaší pojišťovny.

Jestliže jste nehodu zavinili vy, oznamte tuto skutečnost co nejdříve vaší pojišťovně. Můžete tak učinit telefonicky, písemně nebo online. Předejte jí veškerou pořízenou dokumentaci včetně fotek a nechte na jejích zaměstnancích, aby zkontaktovali ostatní poškozené, respektive jejich pojišťovny a celou záležitost s nimi vyřešili. Jste-li vy sami oním poškozením, bude celý proces probíhat stejně, akorát v opačném gardu.

