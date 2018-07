Pracovní náplň většiny lidí se za posledních sto let dramaticky změnila. Mnohé poradenské společnosti nicméně varují, že pořádná změna lidstvo teprve čeká s rozšířením umělé inteligence.

Londýnská firma Hubble oslovila několik futurologů, aby předpověděli, jak bude člověk pracovat v roce 2030 a v roce 2100.

Automatizace by měla člověka postupně vytlačit z pozice dělníka industriální éry a člověk se bude zaměřovat na úkoly, které nemohou dělat roboti. Hlavně se ale změní pracovní rámec. Lidé nebudou trávit tolik času v kancelářích a budou pracovat v hierarchii připomínající kmenovou a předindustriální společnost.

„Pokud se podíváte na společnost dřívějších nomádů, bylo velmi důležité spoléhat na ostatní v komunitě, kteří vám pomáhají přežít,“ míní Liselotte Lyngsøová z kodaňské konzultační společnosti Future Navigator. Podle ní bude organizace práce v následujících dekádách připomínat právě kmenové společenství.

Jak bude vypadat práce v roce 2100?

Zdroj: Hubble

Lidé se budou muset podle Lyngsøové zaměřit na své kreativní schopnosti, protože mechanické činnosti převezmou roboti. „Budeme muset být velmi dobří ve svých lidských činnostech a využívat svůj potenciál,“ varuje s tím, že roboti budou stále dokonalejší. V následujících desetiletích stoupne potřeba umět správně odpočívat, aby nedošlo k vyčerpání, protože lidé budou pracovat do vyššího věku.

Měl by se snižovat počet odpracovaných hodin za týden. Lidé v polovině minulého století pracovali v průměru 43 hodin týdně, v devadesátých letech to bylo 39 hodin. V roce 2030 by to mělo být 36 hodin, okolo roku 2100 má pracovní činnost poklesnout na 30 hodin.

Budoucnost má na pracovním trhu patřit ve větší míře ženám. Souvisí to s tím, že stále více žen vystuduje vysokou školu a už nyní mají vyšší vzdělání než muži.

Ženy budou stále vydělávat méně než muži

Firma Hubble předpokládá, že se pracovní síla genderově vyrovná po roce 2030. Nyní tvoří pracovní sílu 54 procent mužů a 46 procent žen. V roce 2100 budou dominovat ženy, jejich podíl na globální zaměstnanosti má stoupnout na 53 procent. Jejich platy ale budou i v roce 2100 stále o deset procent nižší než u mužů. Plné platové zrovnoprávnění mužů a žen bude vyžadovat zásadní kulturní změnu, odhaduje dánská futuristka.

Futuroložka Yesim Kunterová je přesvědčena, že nástup umělé inteligence umožní lidem pracovat méně. Bude důležité udržovat rovnováhu mezi osobním pracovním životem, protože jejich hranice se ještě více rozostří, než je tomu dnes. Kunterová pracovala dříve například pro firmu Lego, proto si myslí, že děti budoucnosti nebudou obdivovat nové technologie v takové míře, jako je tomu nyní.

Změní se také pozice vedoucích pracovníků. V dalších generacích se začne klást důraz na schopnosti ostatní motivovat a udržovat týmový a tvůrčí duch na vysoké úrovni. „Skutečným vůdcem bude ten, koho budou ostatní následovat, nikoliv ten, kdo je jmenován manažerem,“ tvrdí Kunterová.

I když je nyní trend pracovní pozice i náplň práce rozvolňovat, může se to v následujících dekádách otočit. Lidé možná začnou mít tendenci k větší strukturovanosti práce, připustila britská herní expertka Kunterová. Lyngsøová naopak věří v další smazávání hranic mezi prací a trávením volného času.

