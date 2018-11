Finanční chyby, které dělají i experti. Vyhněte se jim

Web LoveMoney vyzpovídal odborníky, kteří se svěřili s chybami, jichž se v minulosti dopustili, a také s tím, jak se z nich poučili.

1. Přílišná lačnost při investování

„Investoval jsem 18 tisíc liber do těžební společnosti poté, co mi známý tvrdil, že můžu získat desetinásobek,“ vzpomíná spoluzakladatel společnosti WealthClub Alex Davies. „Investice se za pár týdnů zdvojnásobila, ale firma za rok zkrachovala a já ztratil hodně,“ řekl Davies. Dodal radu, že jakmile něco zní až příliš lákavě, dejte od toho ruce pryč.

2. Přehlížení bankovních a kreditních výpisů

Zejména u kreditních karet může nekontrolování výpisů vyjít draho. Stačí drobný nedoplatek a začnou nabíhat úroky, v horším případě se nemusíte dlouhou dobu dozvědět, že karta byla zneužita a jste hluboko v mínusu.

3. Ukvapený prodej nemovitosti

Místo prodeje bytu či domu může být často lepší variantou nemovitost pronajmout. Majitelé realit v Londýně nebo v Londýně východu - Praze, kteří je v devadesátých letech prodali, nyní hořce litují.

4. Automatické prodloužení pojistného

Pojišťovny často nabízejí automatické prodlužování smluv, háček ale může být v tom, že nová sazba není tak výhodná, jako původní.

5. Investice do kamarádova projektu

Při investování do kamarádova projektu lze ztratit kromě peněz i přítele. Investice a city by se neměly míchat, radí odborníci. „Pokud váš přítel není génius, moje rada je neinvestovat,“ radí Davies a dodává osobní zkušenost: „Jednou jsem takto přišel o 20 tisíc liber, a naučil jsem se tak, že je lepší nechat investice na profesionálech, protože se jedná o čistě obchodní rozhodnutí.“

6. Otálení s výběrem zisků

Když investice vynášejí, je lákavé čekat a doufat v ještě vyšší zisky. Zároveň je to ale nebezpečné, varuje vedoucí investic u společnosti Skerritts Consultants Andrew Merricks. Příkladem takového rizika a z něj pramenících ztrát je internetová horečka z konce 90. let. „Byla to výjimečná doba a naučila mě, že pokud někde zdvojnásobíte své peníze, je nejvyšší čas zisk vybrat a uložit,“ vzpomíná Merricks a radí, že se nevyplácí všechny zisky investovat zpět.

7. Opomíjení dobrých rad

Ani finanční experti nejsou neomylní, když dojde na jejich vlastní rady. „Přál bych si, abych se řídil všemi radami, které jsem za posledních 30 let dal svým klientům,“ přiznal se šéf společnosti Dennehy, Weller & Co Brian Dennehy.

