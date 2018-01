Dětské království pod Dachsteinem

Před šesti lety přišel od představitelů lyžařského resortu v Gosau první impuls k tomu, aby nedaleko sjezdovek v Dachsteinu vznikl pětihvězdičkový hotel určený pro rodiny s dětmi. „Hledali jsme místo, které by nebylo daleko od našeho trhu v Tyrolsku. Rychle jsme se dohodli. Následovaly čtyři roky plánování, dva roky se stavělo a předloni jsme areál otevřeli,“ říká ředitel hotelu Dachsteinkönig Florian Mayer.

Aby se hotel zaměřil na rodiny s dětmi, prý napadlo jeho otce. „Někdy v první polovině 80. let, když jsem byl ještě malý chlapec, si on i další lidé podnikající v hotelové branži v Tyrolsku uvědomili, že je nutné se specializovat. Většina tehdy zvolila koncept wellness a spa. Zkusil to i otec. Vybudoval při jednom našem hotelu velký wellness areál. Ale pak mu došlo, že by měl zkusit něco jiného. A zjistil, že pomyslnou díru na trhu představovaly hotely pro rodiny s dětmi,“ dodává Mayer.

Zvířecí patra

Koncept se snaží plnit veškeré požadavky, které mohou rodiče a jejich ratolesti mít. Drobnosti jako dětský župan a bačkůrky na pokoji, postýlka s prolézačkou, chůvička, která umí zavolat na recepci či záchod ve tvaru královského trůnu. Vedle toho švédské stoly plné lahůdek, na které děti samy dosáhnou, takže si je mohou naservírovat na dětském nádobí. Po celý den je tu otevřený lounge bar, kde si vaše ratolesti můžou dopřát svačinku podle svého gusta.

Dětské zábavy nabízí hotel požehnaně, ať už jde o různé herny, motokáry, aquapark, originální dětskou saunu nebo lyžování přímo u hotelu s hotelovým instruktorem. Zajímavě je řešena také navigace po hotelu, každé patro má totiž svého zvířecího patrona, takže dítě lehce pozná, na kterém patře je jeho pokoj. Nechybí samozřejmě ani hlídání dětí (včetně nejmenších) vyškoleným personálem.

Každý si vybere

Nenudí se tu ale ani dospělí. „Je tady kromě jiného svět wellness a saun o rozloze tisíc metrů čtverečních, jsou tu exkluzivní lázně, terapeutické místnosti na masáže, koupele, kosmetiku a ajurvédu. Pro sportovce pak špičkové fitness, indoorový golfový simulátor. Jen 100 metrů od hotelu je lanovka do Dachstein West – největšího lyžařského střediska v Horním Rakousku se 142 kilometry sjezdovek. Běžkaři mají k dispozici 50 kilometrů běžeckých stop,“ říká Mayer.

Klientelu hotelu tvoří z šedesáti procent rodiny s dětmi z Německa, z 27 procent to jsou Rakušané, z šesti Švýcaři a zbytek pochází ze střední a východní Evropy. Roční tržby se blíží 60 milionům eur, což je řadí mezi pět top hotelů v Rakousku.