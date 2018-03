Z Prahy je to zhruba pět hodin jízdy autem stále po dálnici směr Mnichov. Čeština tam moc slyšet není, a když už je, tak často ve větách: „Tohle je ráj. Nechápu, jak ještě někdo může čekat v Čechách hodinovou frontu na lanovku.“ Vedle skvělého lyžování ale oblast pod nejvyšší německou horou Zugspitze nabízí bezpočet zimních sportovních i nesportovních radovánek. Sedm propojených lyžařských oblastí se nazývá Zugspitz Arena a leží na rakouské straně Zugspitze.

Za kolik je skipas

Zasněžené svahy jsou propojeny kabinovými a krytými sedačkovými lanovkami. Aby lyžaře jeden kopec neomrzel, ač je každý sjízdný několika tratěmi značenými klasicky od modré po červenou podle náročnosti, může díky důmyslnému propojení prozkoumat všech sedm lyžařských oblastí, a k využití tak má skoro 140 kilometrů sjezdovek. Na ledovci Zugspitzplatz je jistota sněhu od začátku prosince, ale přírodní sníh je od té doby zpravidla v celé oblasti.

Zugspitze

Při hezkém počasí určitě stojí za to vyzkoušet si také lyžování na ledovci jen pár metrů pod vrcholem Zugspitze. V nadmořské výšce téměř tří tisíc metrů je k dispozici několik desítek kilometrů sjezdovek různé obtížnosti. Nacházejí se na německé straně, ale i tam platí skipas zakoupený na rakouském území. Pravda, skipas není nejlevnější – denní vyjde na 44 eur (1120 korun), ale když se vezme v potaz téměř žádné čekání na lanovku, není čeho litovat.

Na přívětivou atmosféru nakloněnou rodinám s dětmi si každý lyžař vzpomene třeba v oblasti Lermoos v moderní chatě Grubigalm, když k toaletě, umístěné většinou v suterénu budovy, v klidu sjede po eskalátoru. Stejně je na tom většina horských chat a hotelů. Kdo jednou šel na záchod po schodech v přezkáčích, bezpochyby ocení.

Sjezdovkou na saních

Tyrolská strana Zugspitze se ovšem zdaleka nesoustředí jen na sjezdaře. Na úpatí hory Zugspitze si můžete vychutnat zimu i prostřednictvím dalších radovánek, na které vám doma třeba nezbývá čas. Celý areál nabízí například přes 100 km skvěle upravených tratí pro běžkaře, bruslařské areály a hlavně místa, kde se dá fantasticky sáňkovat.

Taková noční jízda na saních po sjezdovce, to je ten pravý adrenalin. Ve středisku Ehrwald Alm to můžete vyzkoušet každé úterý a pátek od 18:30 do 21:30. Takhle by mohlo vypadat splnění dětského snu: vyjet si kabinkovou lanovkou se saněmi, svištět tři kilometry po osvětlené červené sjezdovce a překonat 400 výškových metrů. Cena za dospělého je 24 euro, pokud máte skipas, tak jen 18. Pro děti od 6 do 15 let je to 14, se skipasem 11 eur. Další sáňkařské zážitky nabízejí střediska Biberwier, Berwang, Grubigstein v Lermoosu nebo Bichlbach.

Proč nezkusit kostku

Pokud byste hledali netradiční ubytování, můžete zkusit „kostku“. V centrálním prostoru hotelu My Tirol jsou chodníčky, které v létě slouží třeba bikerům – na svém kole dojedou pohodlně až na pokoj. V suterénu se nachází lyžárna/kolárna, kino, horolezecká stěna, prádelna a diskosál.

V bezprostřední blízkostí hotelu se nachází ski areál Marienberg. V hlavní zimní sezóně stojí nocleh ve dvoulůžkovém pokoji 73 eur, snídaně formou bufetu je pro dospělého za 15 eur, polopenze vyjde na 30 eur. Od 5. do 23. března je navíc období mezisezóny, kdy je ubytování o 10 eur levnější.

Jak se tam dostat • Z Prahy přes Mnichov, dále na GarmischPartenkirchen, a odtud na Ehrwald, ujedete 500 km, v Německu za dálnice neplatíte.



• Z Brna přes Mikulov, v St. Pölten po rakouské A1, za Salcburkem přes Rosenheim na Garmisch-Partenkirchen, ujedete 580 km, v Rakousku si kupte dálniční známku.



• Do Ehrwaldu i Lermoosu můžete také přijet vlakem.

