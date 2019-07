Pokud stále patříte mezi ty, kteří tak úplně nevědí, co je crowdfunding vlastně zač, pak vězte, že do češtiny by se toto divně znějící anglické sousloví dalo přeložit víceméně jako komunitní nebo též davové financování. Jinými slovy, technicky vzato se jedná o jakousi finanční sbírku, prostřednictvím které běžní lidé, s nimiž byste ale jinak zřejmě vůbec nepřišli do styku, přispívají na vybraný projekt ve snaze učinit z jeho pouhého návrhu, potažmo nákresu něco reálného. Jak to celé funguje?

Bez internetu ani ránu

Abyste mohli z crowdfundingu a jeho výhod něco vytěžit, je potřeba zaregistrovat svůj nápad na specializovaných internetových stránkách. Těch je pochopitelně celá řada, přičemž mezi ty světově úplně nejznámější crowdfundingové portály patří například Kickstarter, Gofundme či Indiegogo. Z těch českých pak rozhodně stojí za zmínku třeba Hithit, potažmo Startovač.

Jakmile na některý z těchto webů zavítáte, budete muset vyplnit jakýsi formulář, v němž svůj nápad, respektive projekt zevrubně popíšete a nastavíte částku, kterou si prostřednictvím crowdfundingu přejete vybrat. Pokud dostane váš záměr od moderátorů stránky zelenou, můžete zahájit sbírku. Jak dlouho budou moci zájemci přispívat, přitom záleží na vás. Na výběr totiž máte hned z několika variant. Možnosti jsou zpravidla 15, 30, 45, někdy ale také i 60 dní.

Většina renomovaných webů disponuje zabezpečenou platební branou, takže všichni ti, kteří by chtěli na váš projekt přispět nějakou finanční částkou, mají jistotu, že jejich peníze skutečně poputují tam, kam mají.

Dobrá zpětná vazba

Další nespornou výhodou, kterou tyto specializované stránky v naprosté většině případů nabízejí - zejména tedy pro vaše dárce, ale v jistém ohledu i pro vás samotné - je fakt, že pokud projekt skončí neúspěchem, tedy že se nepodaří cílovou částku ve stanovené lhůtě vybrat, mají záruku, že jim peníze budou vráceny nazpět. A v čem že je tato „pojistka“ výhodná pro vás?

Jednoduše v tom, že si tak alespoň ověříte, jak moc velkému potenciálnímu zájmu se váš produkt vlastně bude těšit. Pakliže stanovenou částku překročíte o statisíce, víte, že projekt rozhodně má smysl a měli byste v něm pokračovat. Pokud se však peníze nevyberou, mohlo by to indikovat, že by se na trhu nemusel prosadit, a vy tak alespoň ušetříte svoji peněženku od dalších potenciálních výdajů, které by se vám teoreticky již nikdy nevrátily.

Nic není zadarmo

Samotným vyplněním formuláře to však ani zdaleka nekončí. Neméně důležitou součástí je též efektivní propagace vašeho nápadu. V rámci „registrace“ bývá potřeba dodat nějaké poutavé video, které projekt budoucím dárcům detailněji představí. Kromě toho byste měli i správně nastavit systém odměňování.

Vaši dárci mohou být mnohdy velice štědří, ale pochopitelně také oni z toho chtějí něco mít. Odměnou přitom může být víceméně cokoliv, nejčastěji se jedná o něco, co je s projektem samotným nějak spjato.

Pakliže tedy chcete prostřednictvím crowdfundingu vybrat peníze na vydání vlastní knihy, odměnou může být například právě jeden takový výtisk. Je-li finanční příspěvek toho kterého dárce z kategorie těch větších, může to být pro změnu klidně i podíl na konečném zisku. Záleží zkrátka na vás.

Při stanovování vybírané částky nicméně počítejte s tím, že něco pro sebe budou chtít „uzmout“ také samotné internetové weby. Jak velká tato provize ve výsledku bude, přitom záleží právě na velikosti toho, kolik si přejete vybrat. Každý server má politiku provizí pochopitelně nastavenou trochu jinak, obecně vzato lze ale konstatovat, že u těch nejmenších částek se jedná v průměru o číslo do deseti procent, které se s rostoucí vybíranou sumou zmenšuje. Dalších pár procent, jež musíte do svého cíle zahrnout, ukrojí bankovní poplatky.

Není crowdfunding jako crowdfunding

Který z webů nakonec pro svůj projekt zvolíte, záleží přirozeně na vás. Většina z nich se zaměřuje na takzvaný crowdfunding založený na odměnách, existují ale stránky, které nabízejí zejména equity crowdfunding (česky podílový crowdfunding), tedy takový, kde za finanční příspěvek dárce v budoucnu inkasuje podíl na zisku, jak již bylo popsáno výše. Mezi další typy pak patří například charitativní či dluhový crowdfunding.

Žlutý cirkus, Blaník, boty z konopí i do kapsy

Úspěšná crowdfundingová kampaň v minulosti umožnila, respektive usnadnila vznik mnoha v Česku dnes velice populárních projektů. Mezi ty „nejprofláknutější“ patří například dosud poslední štace oblíbených žlutých trabantů řízených dobrodruhem Danem Přibáněm a jeho kamarády.

Na davové financování před několika lety vsadil taktéž seriálový lobbista Tonda Blaník, který svoji internetovou sérii přenesl v době nedávných prezidentských voleb až na plátna tuzemských kin.

Osmkrát víc, než jaký byl původní plán, se podařilo díky crowdfundingu vybrat autorům projektu tenisek vyrobených z konopí. Jejich dárci přispěli celkem 3 3962 664 korunami, což z firmy Bohempia učinilo historicky nejúspěšnější projekt propagovaný na webu Hithit.com.

Výrazného nárůstu pozornosti se po zveřejnění vlastní kampaně na této stránce dostalo rovněž společnosti Skinners, která láká své potenciální zákazníky na boty, jež lze jednoduše srolovat jako ponožky a schovat je do kapsy.

Podobných příkladů by se ale pochopitelně dala najít celá řada, z čehož je jasně patrné, že je crowdfunding v Česku velice dobře etablován a těší se čím dál větší oblibě. A tak pokud i vy patříte mezi ty, kteří mají v hlavě skvělý nápad, avšak chybí jim tolik potřebné finanční prostředky, nebojte se ho vyzkoušet. Díky skupinovému financování je riziko zadlužení o poznání menší, než pokud byste sáhli po nějakém bankovním úvěru.

