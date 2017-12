Po rasových nepokojích v Charlottesville, při kterých zemřela jedna žena, se od pravicových extrémistů distancovala řada firem a znemožnila jim využívat své služby. Jednalo se zejména o crowdfundingové weby, což znamenalo těžkou ránu pro financování jejich aktivit.

Pravicová scéna tak začala budovat paralelní struktury, aby docílila obnovení toku peněz. Weby jako Counter.Fund, Goyfundme a Hatreon o sobě prohlašují, že mají za cíl boj proti cenzuře a vyznávají svobodu projevu. Kritici ovšem poukazují, že už jejich názvy odkazují na projevy nenávisti.

Ne-židé a nenávist Goyfundme je parafrází na crowdfundingový web GoFundMe. Slovo „goy“ se v moderní angličtině používá pro označení ne-žida.



Hatreon si název vypůjčil od portálu Patreon. Oba weby fungují na podobném principu, nicméně v názvu pravicového webu nechybí odkaz na nenávist.

Radikálové „se snaží vytvořit alternativní ekosystém, aby mohli fungovat stejně jako dřív na PayPalu, Facebooku, Google Ads a jinde,“ řekla CBSnews expertka na extremismus Heidi Beirich. Kromě získávání peněz neonacisté skrze internet získávají nové stoupence a šíří svou ideologii.

Bílí extremisté mezi lety 2012 a 2016 byli na twitteru aktivnější než samozvaný Islámský stát a sledovalo je více lidí, ukazuje výzkum Univerzity George Washingtona. Mezi nejoblíbenější hashtagy patřil odkaz na „genocidu bělochů“ (#whitegenocide) a zmínky o Donaldu Trumpovi. „Bílí extremisté odkazovali na Trumpa více než na cokoliv jiného s výjimkou #whitegenocide,“ uvedli autoři studie. Za čtyři roky zaznamenali extremisté nárůst sledujících o 600 procent.

Sponzoruj svého neonacistu

Crowdfundingový web Hatreon okopíroval nejen jméno, ale i princip etablovaného serveru Patreon. Takzvaní patroni podporují tvůrce nových projektů. Oba weby si strhávají pět procent z výše příspěvku a stejnou sumu na pokrytí transakčních poplatků. Hatreon považuje projevy nenávisti za součást svobody projevu. Web o sobě tvrdí, že zastává absolutní svobodu projevu. Tvůrcům obsahů také slibuje, že je bude chránit před možnými hrozbami ze strany vlády a korporací.

Podívejte se na průběh nepokojů v Charlottesville:

Mezi prominentní autory Hatreonu patří Andrew Anglin, který stojí za webem The Daily Stromer. Web nejen názvem, ale i obsahem odkazuje na list Der Stürmer, který vycházel v nacistickém Německu. Na Hatreonu ho sponzoruje přes 200 lidí, měsíčně tak získá téměř 3700 dolarů (přes 80 tisíc korun). Na webu působí také jeden z hlavních lídrů americké alternativní pravice Richard Spencer.

Portál Counter.Fund má ambici být víc než pouhou crowdfundingovou stránkou. Vidí se jako digitální politická strana nového typu. Deset procent z každého příspěvku je odváděno do společného fondu, o jehož využití rozhodují nejúspěšnější tvůrci. Web svým fungováním opravdu připomíná strukturu politické strany. Samozřejmostí je, že veškeré projekty, jsou před uvedením na portál zkoumány z hlediska ideové kompatibility.

O ideovou „čistotu“ webu má obavy jeho zakladatel Pax Dickinson. Hrozí se toho, že by portál mohli ovládnout nepřátelé alternativní pravice. „Jsem jen člověk, zítra mě může srazit autobus. Stránku by pak mohl získat někdo ideově nespolehlivý, kdo by mohl začít cenzurovat obsah,“ uvedl Dickinson.

Doplňkem paralelních struktur, které krajní pravice vytváří, jsou weby jako Gab, který je alternativou twitteru a Voat, jenž funguje na podobném principu jako sociální síť Reddit.

Největším problémem pro crowdfundingové weby krajní pravice je najít partnera pro zpracování plateb. Hlavní hráči na trhu Visa, Discover a PayPal již s extrémisty nespolupracují, uvedl list New York Post. Nezisková organizace Color of Change spustila internetovou petici apelující na zbylé společnosti, které alternativní pravici poskytují své služby.

Ideálním řešením nejsou ani platby v bitcoinech. Kryptoměna sice nepodléhá takřka žádné regulaci, údaje o platbách jsou ovšem veřejné. Je tedy dohledatelný jak dárce, tak příjemce.

