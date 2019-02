Bodyguardi a falešné scénáře. Amazon si chrání miliardovou investici do Pána prstenů

Amazon dělá vše pro to, aby scénář zůstal v tajnosti. Šéfka studií Amazon Jennifer Salkeová v rozhovoru pro web The Hollywood Reporter přiznala, že scénáristé pracují pod zámkem, a dokonce mají i zalepená okna, aby nic neuniklo na veřejnost. „K tomu abyste se dostali dovnitř, potřebujete zvláštní povolení,“ řekla Salkeová. „Před dveřmi sedí strážný a dveře se otevírají na otisk prstu,“ přiblížila míru bezpečnostních opatření.

Amazon se tak snaží vyhnout problémům, do kterých se dostaly některé konkurenční stanice, studia nebo streamovací služby. Vlna hackerských útoků začala v roce 2014, kdy se terčem útoku stalo studio Sony kvůli komedii The Interview, která zesměšňovala severokorejského vůdce Kim Čong-una.

V roce 2017 se obětí stal přímý konkurent Amazonu Netflix. Skupina útočníků vystupující pod názvem The Dark Overlord odcizila z postprodukční služby Larson Studios několik dílů seriálu Orange Is the New Black. Studio se rozhodlo zaplatit výkupné ve výši 50 bitcoinů (zhruba 50 tisíc dolarů v tehdejší hodnotě). I přesto hackeři díly zveřejnili jako pomstu za to, že studio kontaktovalo FBI.

Ve stejném roce odcizili hackeři stanici HBO 1,5 terabajtu dat, mimo jiné i scénář sedmé série Hry o Trůny, který následně zaslali médiím. Producenti série, která se stala pirátsky nejstahovanějším seriálem, se poučili a přijali řadu opatření. „Úroveň tajnůstkářství je šílená,“ postěžovala si webu Vulture herečka Sophie Turnerová.

Herečka také uvedla, že štáb natáčí falešné scény, aby svedl případné pozorovatele ze stopy. „V Chorvatsku jsme se půl dne poflakovali v kostýmech, protože jsme zjistili, že se kolem pohybují paparazzi,“ uvedla Turnerová. Další bezpečnostní opatření zahrnovala krycí jména pro herce i pro natáčení samotné.

Před začátkem natáčení poslední série kolovaly zvěsti o tom, že bude natočeno více možných zakončení, aby herci ani štáb nevěděli, jak Hra o trůny dopadne. Tuto verzi ale vyvrátil představitel Jaimeho Lannistera Nikolaj Coster Waldau. “(Produkce) nebude plýtvat prostředky, řekl Waldau. „Neutratíte 100 tisíc dolarů denně za něco, co nepoužijete,“ dodal.

Produkce kvůli utajení přestala distribuovat papírové verze scénářů. Herci měli k dispozici pouze digitální kopie, které se navíc po dokončení scény automaticky vymazaly. Štáb se vypořádal také s nezvanými drony pomocí zařízení, které řízeným signálem donutí všechny drony v oblasti k přistání.

Žádné opatření ale nefunguje stoprocentně. Při natáčení v Severním Irsku filmaři založili tak velký požár, že místní povolali na scénu hasiče. Natáčení tak získalo nechtěnou pozornost.

