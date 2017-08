Hra o trůny ve spárech robotů. Další díl píše umělá inteligence

Píseň ledu a ohně (A Song of Ice and Fire) cyklus:

Hra o trůny, 2000 (A Game of Thrones, 1996) - v roce 2011 zfilmováno jako první řada seriálu Hra o trůny

Střet králů, 2001 (A Clash of Kings, 1999) v roce 2012 zfilmováno jako druhá řada seriálu Hra o trůny

Bouře mečů, 2002 (A Storm of Swords, 2000) - v letech 2013 a 2014 zfilmováno jako třetí a čtvrtá řada seriálu Hra o trůny

Hostina pro vrány, 2006 (A Feast for Crows, 2005) - v roce 2015 zfilmováno jako pátá řada seriálu Hra o trůny

Tanec s draky, 2012 (A Dance with Dragons, 12. července 2011) - v roce 2015 zfilmováno jako pátá řada seriálu Hra o trůny

Vichry zimy, román zatím nevyšel, (The Winds of Winter, zfilmováno jako šestá řada seriálu Hra o trůny

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/George_R._R._Martin