Kvíz: Znáte nejvyhledávanější lyžařská střediska v Alpách?

(KVÍZ) Zimní počasí umí být depresivní, ale zároveň vám do života může přinést i celou řadu radostí. Zvláště pokud se řadíte mezi milovníky lyžování a snowboardingu, kteří touto dobou už začínají vyhlížet první mrazíky. Ti zkušenější svoji pozornost obracejí i za hranice Česka, konkrétně pak do Alp. Moc dobře totiž vědí, že lyžovačce v tamních střediscích se jen tak něco nevyrovná. A co vy, patříte i vy mezi zapálené lyžaře? Pak jsou vám nejznámější alpské skiareály jistě dobře známy. Otestujte si své znalosti v našem kvízu!