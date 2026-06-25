Kvíz: Československo jako letecká velmoc. Poznáte slavné letouny vyrobené u nás?

Jak vypadá typický letoun vyrobený v Československu? Řada lidí si jako první nejspíš vybaví ikonický L-39 Albatros z dílny Aero Vodochody. Pravda je ovšem taková, že zdejší letecký průmysl toho za uplynulé století nabídl o poznání víc. Kromě cvičných proudových letounů tu vznikaly i meziválečné stíhačky, ikonické zemědělské stroje, transportní letadla nebo „éroplány“ sloužící především jako aerotaxi.
Na tuto tradici čeští výrobci navazují dodnes – byť je faktem, že mnoho současných firem upírá svoji pozornost zejména k jinému druhu létání, a sice létání ultralehkému, ve kterém naší zemi označení „letecká velmoc“ rovněž právoplatně náleží. O tom ale třeba až někdy příště, nyní se pojďme vrátit na chvíli zpět do historie.
Kdy poprvé vzlétnul „Trenér“? Jak se jmenuje letoun, který ve slavné československé komedii Vesničko má středisková pilotoval Štefan? Kolik kusů legendárního Delfína se celkem vyrobilo a kolik lidí se vešlo do „Moravy“? Své znalosti můžete otestovat v následujícím kvízu.
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