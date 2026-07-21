Od e-shopů po influencery. Křišťálová Lupa hledá to nejlepší z českého internetu

Které služby se letos staly součástí každodenního života? Kdo dokázal zaujmout v e-commerce, médiích, videu, podcastech nebo na sociálních sítích? A které české digitální projekty mají ambici uspět i za hranicemi? Právě na tyto otázky odpoví 21. ročník ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. Ten letos díky strategickému partnerství s ČVUT v Praze přináší výrazný posun směrem k mladší cílové skupině a nově se zaměří na dravé a technologické projekty.
Startuje nominační fáze. Do 17. srpna mohou lidé prostřednictvím online formuláře navrhovat své favority mezi weby, službami, tvůrci, osobnostmi i internetovými projekty. Nejúspěšnější nominovaní následně postoupí do finálového hlasování, které proběhne od 22. září do 31. října. Výsledky budou vyhlášeny 24. listopadu.
Veřejnost bude letos rozhodovat v sedmi kategoriích:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
Dalších sedm kategorií bude hodnotit odborná porota, která se zaměří na projekty s větším společenským nebo byznysovým dopadem, výrazné osobnosti či úspěšné globální projekty. Nově porotci vyberou také nejlepší inovativní mladé firmy v kategorii Startup roku a digitální projekty s výrazným využitím umělé inteligence v kategorii AI projekt. Zcela specifickou novinkou je pak Cena studentské poroty ČVUT, v níž o nejzajímavějším projektu roku rozhodnou sami vysokoškoláci.
Kategorie pro odbornou porotu:
- Projekt roku
- Osobnost roku
- Mladá krev
- Globální projekty českých tvůrců
- Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
- Startup roku
- AI projekt
Speciální kategorie:
- Cena studentské poroty ČVUT
Křišťálová Lupa dlouhodobě mapuje vývoj českého internetu. Vedle zavedených značek dává prostor i novým projektům, které rychle rostou, přicházejí s originálním nápadem nebo mění způsob, jakým lidé používají digitální služby. V minulých letech se v anketě objevovaly nejen velká média, e-shopy a technologické služby, ale také menší komunitní projekty, podcasty, tvůrci obsahu nebo veřejně prospěšné iniciativy.
Pro firmy, média i tvůrce představuje nominace možnost zviditelnit práci, která by jinak mohla zůstat mimo hlavní pozornost. Pro uživatele je to naopak příležitost připomenout služby, bez kterých si český internet už neumějí představit.
Anketu Křišťálová Lupa 2026 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Anketu podporuje České vysoké učení technické v Praze. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz.