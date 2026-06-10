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Retro kvíz: Jugoška, Balt, Bulharsko i „Mácháč“. Vzpomínáte, kam Čechoslováci jezdili za socialismu na dovolenou?

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Jana Chuchvalcová
Dnes
Stanový kemp
Autor: Facebook/Milujeme retro

Možnosti cestování byly v době socialismu výrazně omezenější než dnes. Přesto existovala místa, kam se každoročně vydávaly desetitisíce československých rodin. Některá lákala teplým mořem, jiná dostupností, příznivými cenami nebo jednoduše tím, že se tam dalo bez větších komplikací vycestovat.

Zatímco pro někoho znamenala ideální dovolená několik dní pod stanem nebo v chatce, jiní toužili podívat se za hranice a poznat místa, která působila téměř exoticky. O tom, kam se člověk nakonec dostal, často nerozhodovaly jen peníze, ale také možnosti cestování, dostupné poukazy nebo trocha štěstí.

V následujícím kvízu jsme pro vás připravili dvanáct otázek, které připomenou nejslavnější dovolenkové destinace v dobách socialistického Československa. Vzpomenete si, kam a čím se jezdilo nejčastěji, která místa měla zvláštní přezdívky nebo proč byly některé zahraniční pobyty považovány téměř za luxus? Otestujte si své znalosti a vydejte se na prázdninovou cestu do časů, kdy se kufry balily dlouho dopředu a devizový příslib byl cennější než opalovací krém.

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