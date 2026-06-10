Retro kvíz: Jugoška, Balt, Bulharsko i „Mácháč“. Vzpomínáte, kam Čechoslováci jezdili za socialismu na dovolenou?

Zatímco pro někoho znamenala ideální dovolená několik dní pod stanem nebo v chatce, jiní toužili podívat se za hranice a poznat místa, která působila téměř exoticky. O tom, kam se člověk nakonec dostal, často nerozhodovaly jen peníze, ale také možnosti cestování, dostupné poukazy nebo trocha štěstí.
V následujícím kvízu jsme pro vás připravili dvanáct otázek, které připomenou nejslavnější dovolenkové destinace v dobách socialistického Československa. Vzpomenete si, kam a čím se jezdilo nejčastěji, která místa měla zvláštní přezdívky nebo proč byly některé zahraniční pobyty považovány téměř za luxus? Otestujte si své znalosti a vydejte se na prázdninovou cestu do časů, kdy se kufry balily dlouho dopředu a devizový příslib byl cennější než opalovací krém.
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