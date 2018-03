Tikající bomba ve světě kryptoměn. S tetherem se může zhroutit i bitcoin

Virtuální měna tether používá jako podkladové aktivum americké dolary. Ty mají být na speciálním účtu firmy Tether Limited. Výhodou měny je, že zajišťuje likviditu na trhu s kryptoměnami, protože umožňuje rychlý převod dolarů na tether a zpět. V oběhu je přes 2,3 miliardy tetherů.

Analýza investiční společnosti 1000X Group ale upozornila na riziko toho, že růst tokenů v oběhu není pravděpodobně přirozený, ale souvisí s růstem ceny bitcoinu k dolaru v loňském roce. Navíc mohlo docházet k manipulaci s trhem, protože v 48,8 procentech případů růstu kurzu bitcoinu docházelo do dvou hodin po emisích tetheru na burze s kryptoměnami Bitfinex.

„Statistiky výběru a vkládání (tetheru) na burzu Bitfinex jsou neobvyklé. Pokud se jedná o spornou aktivitu, autor se domnívá, že by se cena bitcoinu mohla snížit o 30 až 80 procent,“ píše se ve zprávě. V tom případě by mohlo jít o cenu okolo 4500 dolarů za bitcoin, protože analýza se odvolává na cenu 15 000 dolarů v době na začátku ledna.

Vývoj kurzu bitcoinu k dolaru:

Jak upozornil server Quartz, firma Tether neposkytla žádný audit, který by prokázal, že disponuje odpovídajícími rezervami v dolarech. K tomu přistupují také obavy z toho, že firmu začala prošetřovat americká komise pro obchodování s komoditními futures kontrakty CFTC v prosinci 2017.

Server Coindesk píše dokonce o časované bombě, pokud by došlo k úplnému zhroucení tetheru. Firma ukončila spolupráci s auditorskou firmou Friedman, která měla prokázat, že má na účtech dostatečné množství dolarů. Proto pochyby o měně v kryptokomunitě sílí.

O fenoménu virtuálních měn čtěte v rubrice Kryptoměny

Ratingová agentura pro kryptoměny Weiss Ratings tvrdí, že tether je jedinou digitální měnou, kdy obchodované objemy pravidelně přesahují její tržní kapitalizaci. To znamená, že se měna využívá hojně k obchodům s dalšími měnami a je jedním z hlavních zdrojů likvidity na trhu s digitálními měnami.

Pokud by se prokázalo, že měna není podložena dolary, jak její tvůrci tvrdí, mělo by to dalekosáhlé negativní důsledky pro ostatní virtuální měny.

Další články o kryptoměnách: