Stínová banka a hrozba pro bitcoin: experti kryptoměně Facebooku věří, vidí ale i rizika

Po měsících spekulací společnost Facebook oficiálně představila projekt digitální měny libra. V příštím roce chce virtuální měnu propojit s kryptopeněženkou Calibra. Současná síla největší sociální sítě světa je v tom, že jí neustále roste počet uživatelů. V prvním kvartále tohoto roku už vystoupal na 2,4 miliardy aktivních uživatelů měsíčně.

Masivní zapojení uživatelů do placení kryptoměnou s minimálními poplatky má být rozhodující pro úspěch měny, jež může rychle předstihnout i dosud nejpopulárnější digitální měnu bitcoin v objemu provedených transakcí. Napomáhá tomu i to, že do projektu vstoupila velká jména finančního světa, jako jsou Visa, Mastercard nebo PayPal. Dalším lákadlem pro řadu lidí bude i možnost levně poslat peníze po celém světě.

Michel Levine z poradenské firmy Pivotal Research předpokládá, že přijetí měny libra širokou veřejností bude větší, než je tomu u bitcoinu. Výhodou je hlavně to, že měna bude navázána na koš hlavních světových měn, jedná se o takzvaný stablecoin.To zajistí, aby byla měna odolná vůči cenovým výkyvům. Maloobchodníci budou této měně důvěřovat více než bitcoinu, o kterém neví, jakou bude mít hodnotu za měsíc, vysvětlil.

Mezi zakládající členy projektu patří například platforma pro zprostředkování ubytování Booking.com, pro streamování hudby Spotify, taxislužby Uber a Lyft.

Není to skutečná kryptoměna

Kryptokomunita nicméně novinku z dílny Marka Zuckerberga nebere jako zástupce opravdové kryptoměny, protože není decentralizovanou a nezávislou měnou. Spíše jde o další nástroj globálního byznysu, jak zvýšit zisky z reklamy a prodeje zboží. Libra je příliš navázána na současný finanční svět, a proto nemůže sloužit jako nezávislý nástroj pro uchování hodnoty, tvrdí kritici.

„Je libra skutečným blockchainem? Není a nikdy nebude opravdovou konkurencí pro bitcoin,“ míní britsko-řecký kryptograf a propagátor digitálních měn Andreas Antonopulos. Levine novou měnu ale vnímá jako dobrou investiční příležitost.

Televize CBC navíc varovala před tím, že si mocná společnost vytváří další nástroj, jak si upevnit pozici na globálním trhu. Proto může být i pod zvýšeným dohledem amerických úřadů. Už nyní Facebook společně s firmami Amazon, Google a Apple čelí v Kongresu vyšetřování, zda neporušuje antimonopolní pravidla a nemá přílišné výhody z dominantního postavení na trhu.

Před vznikem nové měny varuje i francouzský ministr financí Bruno Le Maire. „Bezpochyby se jedná o svého druhu státní měnu, to se ale nesmí stát,“ prohlásil. Vyzval k tomu, aby ministři financí států G7 přijali k projektu společné kritické stanovisko. Europoslanec CSU Markus Ferber varoval, že se z projektu může stát globální stínová banka, jež nebude podléhat finanční regulaci.

