Unikát v Česku: e-shop přijímá třicet kryptoměn

E-shop supernakup.cz se zaměřuje hlavně na prodej kompatibilních a renovovaných náplní do inkoustových a laserových tiskáren. Tomáš Karkoška jej založil v roce 2006 a sám si jej naprogramoval. Prodává také přímo inkousty pro vlastní doplňování tonerů.

„Líbí se mi na tom dvě věci. Lidé ušetří za náplně a také tím pomáháme naší přírodě. Je škoda náplně po jednom použití vyhazovat, když se mohou znova naplnit…,“ sdělil pro Euro.cz.

Jako fanoušek kryptoměn se rozhodl, že platby za objednané služby a zboží umožní také v různých 30 kryptoměnách. Kromě digitálních měn Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ethereum, Ethereum Classic, IOTA, Litecoin, OKCash, Spectrecoin, Zcash, přijímá i dalších dvacet měn skupiny ERC20 tokenů z rodiny ethereum.

Karkoška tvrdí, že zhruba rok sleduje vývoj v segmentu kryptoměn a chtěl být také jedním z obchodníků, kteří přijímají platbu v bitcoinech. Jelikož doba potvrzení transakce u této nejoblíbenější virtuální měny se prodlužuje (může jít o desítky až stovky minut) a poplatky se zvyšují, chtěl se odlišit. Proto přijímá kromě bitcoinu i další virtuální měny.

„Vytvořil jsem si vlastní platební bránu, která funguje tak, že se aktuální částka za objednávku v CZK přepočte na vybranou kryptoměnu dle kurzu coinmarketcap.com. Lidem se zobrazí číslo účtu a přepočtená částka. Zaplatí to pak sami bezpečně ze své peněženky. Mně přijde informační email, že se zákazník podíval na podrobnosti k platbě určité kryptoměny. Ručně si pak ověřím, zda platba proběhla. Není to tedy úplně automatické, ale na druhou stranu mohu přidávat a odebírat velmi snadno jakoukoliv kryptoměnu do seznamu,“ vysvětlil podnikatel.

Zatím ale zájem o platby v kryptoměnách není vysoký, protože o této možnosti moc lidí neví, míní. Doufá, že časem bude v maloobchodě placení digitálními měnami běžné stejně jako platba v korunách, eurech nebo dolarech. Nejvíce věří měnám typu IOTA, u kterých se transakce potvrzuje dvěma jinými transakcemi a bezblokovou technologií DAG, takže není omezena propustnost sítě.

Největší český e-shop Alza umožňuje platby v bitcoinech od května 2017, 5. února přidal možnost pro platbu měny litecoin. Používá platební bránu bitcoinpay.

Tržby v bitcoinech jdou do desítek milionů korun, hlavně jde o platby za komponenty pro těžení kryptoměn, uvedl šéf marketingu firmy Jan Sadílek. Zájem je také o hardwareovou peněženku Trezor české firmy SatoshiLabs.

Platby v kryptoměnách nemají podle výkladu Generálního finančního ředitelství povahu bezhotovostního převodu peněžních prostředků (i když tomu tak je) a podléhají EET, uvedli právníci z organizace Blockchain Legal, jež se specializuje na právní poradenství v oblasti digitálních měn.

Server coinmarketcap.com registruje 1541 různých kryptoměn, jež mají celkovou tržní kapitalizaci 429 miliard dolarů.

