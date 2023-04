Zlato by měl mít ve svém portfoliu každý investor, míní šéf společnosti Synergy Gold Mikulec. Jeho budoucí cenu ale odhadovat nechce

Žlutý kov je v poslední době opět v kurzu. Během uplynulých týdnů narostla cena zlata po více než roce opět nad psychologickou hranici dvou tisíc dolarů za troyskou unci, ve čtvrtek se pak nacházela těsně pod ní. Co je příčinou jejího nárůstu a proč by o zlatu jako o investici měl uvažovat každý malý investor? Na to a spoustu dalších otázek odpovídá v rozhovoru pro Euro.cz šéf skupiny Synergy Gold Filip Mikulec.